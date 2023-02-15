English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Сбой в системе Lufthansa привёл к хаосу в аэропорту Франкфурта

Access to the comments Комментарии
 euronews
Хаос в аэропорту Франкфурта 15 февраля из-за отмены всех рейсов авиакомпании Lufthansa
Хаос в аэропорту Франкфурта 15 февраля из-за отмены всех рейсов авиакомпании Lufthansa   -  Авторское право  Arne Dedert/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Сбой в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa в среду привёл к отмене всех рейсов компании во Франкфутрском аэропорту, как на вылет, так и на прилет.

Lufthansa "пострадала из-за сбоя в компьютерной системе" - заявили в авиакомпании, объяснив ошибку железнодорожными работами в районе аэропорта, которые привели к повреждению коммуникационного оборудования.

По сообщению немецких СМИ, все внутренние рейсы "Люфтганзы" из Франкфурта были отменены, а пассажирам рекомендовали воспользоваться альтернативными видами транспорта, такими как поезда или региональные автобусы.

Аэропорт Франкфурта подтвердил отмену рейсов из-за компьютерной ошибки и разослал всем пассажирам предупреждение о возможных задержках.

В январе сбой в компьютерной системе на несколько часов привел к отмене всех рейсов в США.