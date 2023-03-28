Млейха: пещеры, скалы и адреналин

Млейха в Шардже (ОАЭ) - город, рекомендованный для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Неслучайно, ведь речь идет о ценнейшей площадке доисламского периода, здесь найдены гробницы, форты, окаменелости, относящиеся к бронзовому веку.

Пещеры-укрытия

Археологический центр Млейхи позволяет посетителям узнать больше о людях, которые жили здесь на протяжении веков, предлагая проследить их историю от палеолита и неолита с остановками в бронзовом, железном веках – и так вплоть до исламской эпохи.

В регионе проложено множество пешеходных маршрутов, в том числе и через знаменитую Долину пещер. Место, заслуживавшее яркого рассказа экскурсовода. Таринду Викрама Ахчиллаге, заместитель директора по операциям и развитию туризма Управления инвестиций и развития Шарджи, показывает и комментирует. "В слове неолит — две части, "нео" значит новый, а "литос" - камень, - поясняет он, описывая места, через которые мы проходим. - Памятники той эпохи -—это, к примеру, наконечники стрел и лезвия из кремня, который здесь буквально везде".

В местном горном пейзаже доминируют скалы и пещеры. "В этих пещерах не жили, — рассказывает наш гид. — Их использовали как временные убежища для защиты от урагана, к примеру. Здесь хранили еду, каменные инструменты и т. д".

Гонки на багги по бездорожью

Шейха Навар Аль-Кассими — вице-президент Художественного фонда Шарджи. Эта молодая женщина, выросшая в эмирате, любит активный отдых и регулярно отправляется в длительные походы. Для нее район Млейхи — "особенный, так как расположен очень близко к городу и открыт для постоянного исследования". Навар Аль-Кассими отмечает: чтобы осмотреть окрестности, не нужно быть асом пеших прогулок, это под силу каждому.

Одна из немногих пещер, куда можно зайти. Euronews

Здешние места с захватывающими дух пейзажами и красными дюнами — еще и отличный маршрут для приключений и поездок по пустыне. Гонки на багги по бездорожью — одно из самых популярных приключений близ Млейхи. Любители острых ощущений и адреналина могут прокатиться по песку возле Скалы окаменелостей, буквально инкрустированной ракушками и другими окаменелостями, которые выстилали морское дно свыше 60 миллионов лет назад.

"Шарджа такая, какая есть"

Близлежащая Верблюжья скала — еще одно геологическое чудо, возраст которого — 80 миллионов лет. Скала получила название за очертания, напоминающие голову верблюда. Эти легендарные скальные образования окружены живописнейшими тропами. Сюда приезжают любители кемпингов, яркого ночного неба и приключений, которые обещает пустыня.

"Шарджа такая, какая есть, и чем-то другим она быть не пытается, — отмечает шейха Навар аль-Кассими. — Тут есть все и на любой вкус: искусство, культура, музыка, образование, кино, походы, природа. Сюда приезжают отовсюду!"