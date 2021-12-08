Скачки на верблюдах стали спортом для женщин

История скачек на верблюдах началась не позже 7 в н.э. А 2021 войдет в историю за то, что в этом году в скачках на верблюдах впервые приняли участие женщины. Женские скачки прошли в рамках чемпионата серии C1 в Аль-Мармуне. Женскую команду сформировал Центр езды на одногорбых верблюдах.

Член команды Кэйти Хиггинс сначала просто отела научиться ездить верхом на верблюде, но затем так сильно увлеклась, что уже не смогла остановиться. По ее словам, для нее большая честь принадлежать к первой женской команде ОАЭ по этому виду спорта. Участие в скачках окончательно убедили, что этот вид спорта - ее призвание. Перед началом заезда она испытывала волнение, но еще больше - восторг.

Тренер команды и соосновательница центра Линда Крокенбергер говорит, что он был основан для обучения людей, которые никогда в жизни не ездили верхом на верблюде. Наблюдать за тем, как люди приобретают навык общения с животным и чувствуют себя в седле всё более уверенно, приносит ей истинное удовольствие:

Мне было очень приятно обрести мир и покой от работы с верблюдами и узнать больше о культуре эмиратов. И я просто хотела сделать это доступным для других. Я вижу, что многие несколько растеряли возможность напрямую взаимодействовать с животными. А тут они восстановили эту связь.

Лора Бродхёрст пришла в клуб, увидев объявление в социальных сетях. Раньше она много занималась конным спортом. В езду на верблюдах она влюбилась с первой же попытки.

Посмотреть за скачками с участием наездниц пришли около 200 человек. Основатель центра Обаид Джума бин Субаих аль-Фаласи был приятно удивлён таким вниманием публики.