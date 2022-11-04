Джидда: "Морская жизнь просто кипит"!

Любители дайвинга знают: расположенный на берегу Красного моря саудовский город Джидда - одно из самых впечатляющих мест в мире. Девственно чистое море протянулось здесь на 1800 километров инаселено уникальными видами флоры и фауны.

Самах Аль Байти - инструктор по подводному плаванию в открытой воде в Dive pointв Джидде. "У нас действительно потрясающие условия для подводного плавания. Морская жизнь на дне просто кипит! Так что лучше всего - приехать и увидеть всё своими глазами", - рассказала она Euronews.

Коралловые рифы - естественная среда обитания для весьма редких морских видов. Здесь можно встретить рыбу-трубу, рыбу-льва, маскового иглобрюха и рыбу-клоуна. В Красном море обитают 1200 видов рыб и 300 видов кораллов. 20 % из них уникальны, например, чёрный марлин - самая быстрая рыба в мире, развивающая скорость более 100 км/час.

В этом эпизоде программы "Приключения" мы исследуем одно из нескольких затонувших у берегов Джидды судов, любители дайвинга называют его "Цыплёнок". Рефрижиратор M.V. Glaros затонул в 1976 году с грузом замороженных цыплят, отсюда и прозвище. Сейчас он лежит под водой на глубине 20 метров, окружённый любопытными морскими обитателями, и является излюбленным местом посещения дайверов.

Температура воды в этом районе держится в пределах 25-35 градусов по Цельсию, а стоимость погружения составляет от 80-ти до 130 евро, что делает это место доступным и недорогим.