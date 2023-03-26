Для TikTok и для души: рейтинг лучших туристических объектов

"Зачем я здесь?" – порой популярные достопримечательности вызывают разочарование и совсем не впечатляют туристов, проделавший долгий путь, чтобы насладиться инстаграмным видом.

Чтобы помочь вам определить, какие места стоит посетить, а на какие лучше не тратить время, компания Stasher, предоставляющая услуги по хранению багажа, составила рейтинг 99 лучших туристических достопримечательностей мира.

При составлении рейтинга учитывались отзывы на Google Maps, качество местного жилья, расстояние до ближайшего международного аэропорта, безопасность для туристов и популярность локации среди пользователей TikTok. Каждая достопримечательность оценивалась по 10-балльной шкале. Если составителям не удавалось найти достоверные данные по всем перечисленным критериям, туристический объект не включался в рейтинг.

Оказалось, что четыре из пяти знаменитых локаций, оправдавших при этом ожидания туристов, находятся в Европе.

Лучшие туристические достопримечательности Европы

Площадь Испании – самая популярная туристическая достопримечательность Севильи. Canva

4. Площадь Испании в Севилье, Испания

Полукруглый ансамбль с водоёмами, монументальным фонтаном и зданиями с башнями в неомавританском стиле, где сейчас разместилась мэрия города и ряд музейных учреждений, появился в столице Андалусии в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года.

Павильоны, составляющие архитектурный комплекс, разделены на ниши-альковы, облицованные традиционной плиткой. Каждое панно символизирует определённую провинцию Испании.

Хотя этот популярный у миллионов туристов объект сместился с первого места в рейтинге, гости Севильи по-прежнему любят изучать фасады зданий и кататься на лодке по живописному каналу.

Этот геотермальный курорт популярен у туристов благодаря целебным свойствам воды. Canva

3. Голубая лагуна, Исландия

Знаменитый спа-курорт в 40 километрах от Рейкьявика, окружённый чёрным лавовым полем и вулканами, ежегодно принимает около миллиона посетителей, что в два раза превышает население Исландии! Несмотря на свои молочно-бирюзовые воды, это озеро с идеальной температурой для купания (38-40°C) – не чудо природы, а результат деятельности человека.

Блауа-Лоунид заполняется сбросами близлежащей геотермальной электростанции. Богатая минералами вода и мягкая белая кварцевая грязь обладают целебными свойствами для кожи.

Цены на билеты в Голубую лагуну начинаются от 60 евро.

До парижского Диснейленда легко добраться на поезде. Canva

2. Парижский Диснейленд, Франция

"Самое счастливое место на Земле" оправдывает свой слоган – по крайней мере, по мнению пользователей TikTok.

Посты с соответствующими метками набрали 8 миллиардов просмотров на китайской видеоплатформе. У комплекса парков развлечений в пригороде французской столицы также солидный рейтинг на Google Maps – 4,5.

Стоимость билетов на день в парижский Диснейленд начинается от 63 евро.

Здание парламента — самое большое в Венгрии. Canva

1. Здание венгерского парламента, Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии с её сказочной архитектурой и модными барами давно стала модным направлением у европейцев. Именно в Будапеште, на берегу Дуная, находится самая впечатляющая достопримечательность Европы – здание парламента.

Шедевр неоготики, в котором с 1902 года заседают депутаты, остаётся самым большим сооружением в стране.

Здание венгерского парламента набрало 7,3 балла из 10 по результатам анализа Stasher, что делает его лучшей туристической достопримечательностью не только в Европе, но и в мире.

За вход вам придется заплатить 13 евро, если вы являетесь гражданином Европейской экономической зоны, для всех остальных входной билет будет стоить в два раза дороже.

Худшие туристические достопримечательности Европы?

Европейский антирейтинг возглавляет Гранд-Базар в Стамбуле в пешей доступности от центральной туристической площади Султанахмет. Составители рейтинга указывают на проблемы с безопасностью, тем не менее, в отзывах Google он заслужил среднюю оценку 4,4.

Гранд-базар в Стамбуле – один из старейших крытых рынков в мире. Canva

"Худшим" туристическим объектом в мире не в первый раз становится голливудская "Аллея славы" в Лос-Анджелесе. В отзывах туристы называли её "грязной" и "небезопасной".

Самой труднодоступной достопримечательностью признан Тадж-Махал в Индии (3-е место в антирейтинге): легендарный мавзолей расположен в 219 км от ближайшего аэропорта.