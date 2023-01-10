Как сериал Wednesday дал импульс румынскому кино и туризму

Съёмочная группа румынской редакции Euronews побывала за кулисами сериала "Среда" (Wednesday) - последнего хита американской стриминговой платформы Netflix. За первые три недели история девочки из семейства Адамс набрала миллиард часов просмотра.
Фильм снимали на 6 киностудиях, в том числе расположенной рядом в Бухарестом Buftea. Именно здесь Флавиан Добре работал на съемках и теперь организует экскурсии по ставшей популярной во всём мире студии...
Декорациями для сериала послужили многие румынские ландшафты, для местного туризма это просто находка.
В кинопроизводстве участвовали десятки людей: техники, статисты, актеры. Роль "Вещи" - руки, везде сопровождающей главную героиню, сыграл румынский фокусник Виктор Доробанту.
Город Иерихон, послуживший декорацией сериала, отныне могут посетить все желающие. И это только начало, поскольку уже снят второй сезон, он выйдет на Netflix в 2023 году.