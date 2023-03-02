Неприятная сторона туризма: что такое утечка туристических доходов и как ее избежать?

В 2022 году Европу посетили почти 600 миллионов туристов, а нынешний год обещает стать самым оживленным туристическим сезоном с 2019 года.
Но вокруг потока туристов, возвращающихся в наиболее популярные места Европы, витает неприятный секрет: утечка туристических ресурсов.
Закажите отдых в Греции по системе "все включено", и очень мало ваших денег попадет в карман местных жителей.
По данным Всемирной туристической организации ООН, в большинстве массовых туристических пакетов "все включено" 80 процентов ваших денег отправляются за границу - подальше от местных жителей.
Это называется "утечка доходов от туризма", и она происходит, когда международная компания предоставляет вам отель, перелет, аренду автомобиля и экскурсии, когда вы едите импортные продукты или обедаете в ресторанах международных сетей.
Это деньги, которые могли бы быть использованы местными сообществами для восстановления природы, на защиту культурных традиций или поддержания жизненно важной инфраструктуры. В местах, страдающих от чрезмерного туризма - где слишком большое количество посетителей разрушает саму ткань повседневной жизни - утечка туристических ресурсов усугубляет проблему.
Но туризм не обязательно должен быть разрушительным. Вот пять способов увеличить пользу от вашего отдыха этим летом, вложить деньги в руки местных жителей и снять давление с направлений, который уже готовы лопнуть по швам.
5. Останавливайтесь у местных жителей, питайтесь и делайте покупки у них
Конечно, невозможно свести утечку туристических средств к нулю, но есть способы оставить максимальное количество денег, которые вы тратите на отдых, там, где путешествуете.
Первый простой способ - отдавать предпочтение местным гостиницам и ресторанам, избегать услуг людей с Airbnb, которые скупают целые дома для краткосрочной аренды, пользоваться услугами местных гидов.
Подумайте также о том, откуда поступает ваша еда - от местных ли производителей?
Экономическое процветание местных сообществ выгодно для вашего отдыха. Это означает больше денег на улучшение инфраструктуры, чистые пляжи, удобный местный транспорт и более широкий выбор мест, где можно поесть. Вы заметите, что местные жители, скорее всего, будут гораздо приветливее относиться к туристам.
4. Ищите альтернативы популярным туристическим направлениям
В 2017 года Испания столкнулась с "восстанием против туристов". Недовольные тем, что целые кварталы сдаются под краткосрочную аренду, сувенирные магазины и туристические бары, жители Барселоны встали на тропу борьбы с туризмом.
До пандемии город был разрисован граффити, призывающими туристов "отправляться домой". Неизвестные в масках даже проткнули шины одного из туристических автобусов.
Майорка тоже отворачивается от своих традиционных туристических рынков. После рассмотрения мер по ограничению перенаселенности, директор по туризму острова Люсия Эскрибано в начале февраля выступила с резким заявлением, сказав, что они "не заинтересованы в приеме... бюджетных туристов из Великобритании", а Лансароте объявил себя "местом, перенасыщенным туристами".
Однако в этом году Испания все же примет больше иностранных туристов, чем до пандемии.
Выбор альтернативных направлений снимает нагрузку с суперпопулярных мест и позволяет делиться плюсами от туризма с сообществами, которые в противном случае остаются без внимания.
Так почему бы не остановиться в Жироне или Таррагоне вместо Барселоны? Чтобы почувствовать настоящий вкус каталонской культуры, отправляйтесь в холмистую глубинку региона, где средневековые деревни нависают над скалами вулканического природного парка Гарроча.
Поменяйте толпы туристов, наводняющих Черногорию и Хорватию, на Албанскую ривьеру. Здесь вы можете исследовать горные леса Национального парка Ллогара и любоваться дикой природой.
Выберите менее посещаемый греческий остров (их 6 тысяч!), а не Миконос или Санторини. Приезжайте на Кинтос, где можно попробовать вкуснейшие сыр и мед, полюбуйтесь видом на море с белоснежного Аморгоса из дома с голубыми ставнями или насладитесь поблекшим величием Сироса с его неоклассическими фасадами.
Если вы не уверены, что ваш отдых может способствовать возникновению проблемы чрезмерного туризма, изучите карту чрезмерного туризма от Responsible Travel, почитайте новости, прежде чем бронировать гостиницы.
3. Выбирайте местных гидов
Специализированные туристические предприятия часто прочно укоренены в местной культуре и ландшафтах. Они могут помочь распределить воздействие туризма и обеспечить получение выгоды от потраченных вами денег более отдаленными общинами.
Так почему бы не использовать свой отпуск, чтобы побаловать свою любовь к каякингу, пешим прогулкам или живописи?
Например, пеший отдых в Испании лучше всего проводить в межсезонье, когда прохладно, и вы сможете побывать в таких малопосещаемых места, как национальный парк Пики Европы в Астурии или внутренние районы Сьерра-де-Грасалема в Андалусии.
В поездках, ориентированных на продукты питания, особое внимание уделяйте местным производителям и фермерским рынкам, а на прогулках по дикой природе идите по следам животных, а не других туристов.
Приезжайте в сказочные Карпатские горы в Румынию и увидите одну из самых больших популяций волков и медведей в Европе, но количество туристов здесь в разы меньше, чем в Австрии, Швейцарии и других популярных горных направлениях.
Путешествуйте зимой с местными экскурсоводами, чтобы получить максимальную возможность увидеть диких животных, при этом деньги от вашей поездки будут вложены в местные предприятия, развитие туристической инфраструктуры и природоохранные инициативы.
2. Переходите на путешествия без авиаперелетов
Многие путешественники априори считают, что перелет - самый дешевый и быстрый способ путешествия, но это не всегда так.
В условиях стремительного роста цен на топливо (а значит, и на авиабилеты) и быстрого развития сети железных дорог в Европе путешествие на поезде имеет смысл как никогда ранее.
Не говоря уже о влиянии на окружающую среду: самолет из Лондона в Париж производит в 14 раз больше CO2, чем поезд.
Новые железнодорожные маршруты - в том числе между Веной и Парижем, а также Берлином и Брюсселем - делают медленные путешествия еще проще.
Поскольку Франция стала первой страной, объявившей об отмене некоторых маршрутов ближнемагистральных внутренних рейсов в пользу железнодорожных альтернатив, использование поезда вместо самолета может стать нормой.
Путешествие на поезде - это не менее комфортный способ прибыть к началу летнего отпуска, оно также ограничивает экологический ущерб, наносимый выбранному вами месту назначения.
1. Добавьте в свой отдых элемент заботы о природе
Не только местные жители страдают от утечки туристических ресурсов. Природа тоже не выигрывает от этого. Поскольку биоразнообразие находится в кризисе, туризм должен не только брать от природы, но и помогать ее восстанавливать.
Помочь окружающей среде можно очень просто: пожертвование на местный природоохранный проект, участие в уборке мусора в местном сообществе (всемирная организация TrashHero организует бесплатные проекты по уборке мусора через социальные сети) или даже волонтерство во время вашего отпуска.
Гражданские научные проекты - как, например, этот проект по наблюдению за дельфинами у Лигурийского побережья Италии - вносят долгосрочный вклад в продолжающиеся исследования по сохранению природы, в то время как вы наслаждаетесь плаванием по Средиземному морю и деликатесами из итальянских морепродуктов.
Подумайте хорошенько, куда отправиться этим летом и каким транспортом. Помните, что если деньги от туризма утекают из страны, которую вы посещаете, страдают от этого природа, местные сообщества и, в конечном счете, ваш отдых.
Сара Фэйт - автор контента в компании Responsible Travel, пионера в сфере разумного туризма.