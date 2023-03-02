Неприятная сторона туризма: что такое утечка туристических доходов и как ее избежать?

В 2022 году Европу посетили почти 600 миллионов туристов, а нынешний год обещает стать самым оживленным туристическим сезоном с 2019 года.

Но вокруг потока туристов, возвращающихся в наиболее популярные места Европы, витает неприятный секрет: утечка туристических ресурсов.

Закажите отдых в Греции по системе "все включено", и очень мало ваших денег попадет в карман местных жителей.

По данным Всемирной туристической организации ООН, в большинстве массовых туристических пакетов "все включено" 80 процентов ваших денег отправляются за границу - подальше от местных жителей.

Это называется "утечка доходов от туризма", и она происходит, когда международная компания предоставляет вам отель, перелет, аренду автомобиля и экскурсии, когда вы едите импортные продукты или обедаете в ресторанах международных сетей.

Это деньги, которые могли бы быть использованы местными сообществами для восстановления природы, на защиту культурных традиций или поддержания жизненно важной инфраструктуры. В местах, страдающих от чрезмерного туризма - где слишком большое количество посетителей разрушает саму ткань повседневной жизни - утечка туристических ресурсов усугубляет проблему.

Но туризм не обязательно должен быть разрушительным. Вот пять способов увеличить пользу от вашего отдыха этим летом, вложить деньги в руки местных жителей и снять давление с направлений, который уже готовы лопнуть по швам.

5. Останавливайтесь у местных жителей, питайтесь и делайте покупки у них

Конечно, невозможно свести утечку туристических средств к нулю, но есть способы оставить максимальное количество денег, которые вы тратите на отдых, там, где путешествуете.

Первый простой способ - отдавать предпочтение местным гостиницам и ресторанам, избегать услуг людей с Airbnb, которые скупают целые дома для краткосрочной аренды, пользоваться услугами местных гидов.

Подумайте также о том, откуда поступает ваша еда - от местных ли производителей?

Экономическое процветание местных сообществ выгодно для вашего отдыха. Это означает больше денег на улучшение инфраструктуры, чистые пляжи, удобный местный транспорт и более широкий выбор мест, где можно поесть. Вы заметите, что местные жители, скорее всего, будут гораздо приветливее относиться к туристам.

4. Ищите альтернативы популярным туристическим направлениям

В 2017 года Испания столкнулась с "восстанием против туристов". Недовольные тем, что целые кварталы сдаются под краткосрочную аренду, сувенирные магазины и туристические бары, жители Барселоны встали на тропу борьбы с туризмом.

До пандемии город был разрисован граффити, призывающими туристов "отправляться домой". Неизвестные в масках даже проткнули шины одного из туристических автобусов.

Майорка тоже отворачивается от своих традиционных туристических рынков. После рассмотрения мер по ограничению перенаселенности, директор по туризму острова Люсия Эскрибано в начале февраля выступила с резким заявлением, сказав, что они "не заинтересованы в приеме... бюджетных туристов из Великобритании", а Лансароте объявил себя "местом, перенасыщенным туристами".

Однако в этом году Испания все же примет больше иностранных туристов, чем до пандемии.

Выбор альтернативных направлений снимает нагрузку с суперпопулярных мест и позволяет делиться плюсами от туризма с сообществами, которые в противном случае остаются без внимания.

Так почему бы не остановиться в Жироне или Таррагоне вместо Барселоны? Чтобы почувствовать настоящий вкус каталонской культуры, отправляйтесь в холмистую глубинку региона, где средневековые деревни нависают над скалами вулканического природного парка Гарроча.

Поменяйте толпы туристов, наводняющих Черногорию и Хорватию, на Албанскую ривьеру. Здесь вы можете исследовать горные леса Национального парка Ллогара и любоваться дикой природой.

Выберите менее посещаемый греческий остров (их 6 тысяч!), а не Миконос или Санторини. Приезжайте на Кинтос, где можно попробовать вкуснейшие сыр и мед, полюбуйтесь видом на море с белоснежного Аморгоса из дома с голубыми ставнями или насладитесь поблекшим величием Сироса с его неоклассическими фасадами.

Если вы не уверены, что ваш отдых может способствовать возникновению проблемы чрезмерного туризма, изучите карту чрезмерного туризма от Responsible Travel, почитайте новости, прежде чем бронировать гостиницы.

Остановитесь в живописной Жироне вместо Барселоны Canva

3. Выбирайте местных гидов

Специализированные туристические предприятия часто прочно укоренены в местной культуре и ландшафтах. Они могут помочь распределить воздействие туризма и обеспечить получение выгоды от потраченных вами денег более отдаленными общинами.

Так почему бы не использовать свой отпуск, чтобы побаловать свою любовь к каякингу, пешим прогулкам или живописи?

Например, пеший отдых в Испании лучше всего проводить в межсезонье, когда прохладно, и вы сможете побывать в таких малопосещаемых места, как национальный парк Пики Европы в Астурии или внутренние районы Сьерра-де-Грасалема в Андалусии.

В поездках, ориентированных на продукты питания, особое внимание уделяйте местным производителям и фермерским рынкам, а на прогулках по дикой природе идите по следам животных, а не других туристов.

Приезжайте в сказочные Карпатские горы в Румынию и увидите одну из самых больших популяций волков и медведей в Европе, но количество туристов здесь в разы меньше, чем в Австрии, Швейцарии и других популярных горных направлениях.

Путешествуйте зимой с местными экскурсоводами, чтобы получить максимальную возможность увидеть диких животных, при этом деньги от вашей поездки будут вложены в местные предприятия, развитие туристической инфраструктуры и природоохранные инициативы.

2. Переходите на путешествия без авиаперелетов

Многие путешественники априори считают, что перелет - самый дешевый и быстрый способ путешествия, но это не всегда так.

В условиях стремительного роста цен на топливо (а значит, и на авиабилеты) и быстрого развития сети железных дорог в Европе путешествие на поезде имеет смысл как никогда ранее.

Не говоря уже о влиянии на окружающую среду: самолет из Лондона в Париж производит в 14 раз больше CO2, чем поезд.

Новые железнодорожные маршруты - в том числе между Веной и Парижем, а также Берлином и Брюсселем - делают медленные путешествия еще проще.

Поскольку Франция стала первой страной, объявившей об отмене некоторых маршрутов ближнемагистральных внутренних рейсов в пользу железнодорожных альтернатив, использование поезда вместо самолета может стать нормой.

Путешествие на поезде - это не менее комфортный способ прибыть к началу летнего отпуска, оно также ограничивает экологический ущерб, наносимый выбранному вами месту назначения.

1. Добавьте в свой отдых элемент заботы о природе

Не только местные жители страдают от утечки туристических ресурсов. Природа тоже не выигрывает от этого. Поскольку биоразнообразие находится в кризисе, туризм должен не только брать от природы, но и помогать ее восстанавливать.

Помочь окружающей среде можно очень просто: пожертвование на местный природоохранный проект, участие в уборке мусора в местном сообществе (всемирная организация TrashHero организует бесплатные проекты по уборке мусора через социальные сети) или даже волонтерство во время вашего отпуска.

Гражданские научные проекты - как, например, этот проект по наблюдению за дельфинами у Лигурийского побережья Италии - вносят долгосрочный вклад в продолжающиеся исследования по сохранению природы, в то время как вы наслаждаетесь плаванием по Средиземному морю и деликатесами из итальянских морепродуктов.

Подумайте хорошенько, куда отправиться этим летом и каким транспортом. Помните, что если деньги от туризма утекают из страны, которую вы посещаете, страдают от этого природа, местные сообщества и, в конечном счете, ваш отдых.

Сара Фэйт - автор контента в компании Responsible Travel, пионера в сфере разумного туризма.