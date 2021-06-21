Пляжная жизнь Дубая бьёт ключом

В этом выпуске "Открыток" мы исследуем побережье Дубая, которое находится между отелем Бурдж-эль-Араб и районом Ла-Мер. Здесь стоит уделить особое внимание пляжным развлечениям в районе Джумейра 1 и Кайт-Бич. От занятий йогой на пляже и тренировок до занятий паддлбордингом - это эпицентр активной жизни.

От фитнеса и еды (в многочисленных фудтраках вдоль пляжа) до семейных развлечений. Здесь не забыли и молодое поколение. XPark Jnr - единственная в своем роде природная игровая площадка в ОАЭ. Деревянные форты пересекают ручьи - в этой волшебной естественной среде обитания дети могут играть, пачкаться и покормить обитающих здесь животных.

Pirates Surf Rescue Dubai обучает детей безопасности на серфинге, развивая их знания об океане и о том, как они могут помочь другим при необходимости. Признанные одной из лучших дубайских программ по водным видам спорта для детей от 5 до 20 лет, они проводят занятия на пляже и на воде.