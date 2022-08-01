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"Открытки из Хорватии": Элафитский архипелаг и Книга рекордов Гиннесса

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"Открытки из Хорватии": Элафитский архипелаг и Книга рекордов Гиннесса
Авторское право  euronews
 Marta Brambilla

 Хорватия с ее береговой линией в 6 с лишним тысяч километров и с почти 1200 островами в Адриатическом море  богата захватывающими пейзажами. Euronews предлагает открыть для себя Элафитский архипелаг и его кристально чистую воду.

Голубая пещера

Элафитские острова расположены у побережья Дубровника и являются идеальным местом для исследования с воды, это - настоящий рай для тех, кто любит плавать, нырять с маской и наслаждаться природой. Прогулка на катере или паруснике предполагает остановку в местечке Колочеп, известным своей Голубой пещерой. Чтобы окунуться в необыкновенную, как будто подсвеченную воду, сюда приезжают туристы со всего мира

"Золотой остров"

Следующая остановка - остров Шипан, самый большой из островов архипелага.

Анна Фемица Кунчевич, местный гид, говорит, что Шипан выбирают любители семейного отдыха. "Людей охотно принимают местные, сдающие квартиры или дома. Туристы приезжают, чтобы в основном насладиться катанием на лодках, плаванием, местной кухней", - поясняет Анна.

Она уточняет, что Шипан называют "золотым островом" благодаря обилию оливковых рощ. "Он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как на его 16 квадратных километрах площади самое большое число оливковых деревьев в пересчете на душу населения".

Когда туристы разъезжаются, местные жители концентрируются на оливковых рощах и производстве  масла.