"Открытки из Хорватии": Пелешац, мост и вино

Хорватия с ее береговой линией в 6 с лишним тысяч километров и с почти 1200 островами в Адриатическом море богата захватывающими пейзажами. Euronews предлагает открыть для себя полуостров Пелешац близ Дубровника: его великолепные пейзажи, длинные песчаные пляжи, подходящие для занятий водными видами спорта, и, конечно, виноградники.

Мост для Хорватии и ЕС

Совершенно новый Пелешацкий мост длиной 2404 метра соединяет полуостров с южной частью Хорватии. губернатор округа Никола Доброславич говорит о его значимости для региона и даже для ЕС. "Этот мост - самый важный инфраструктурный проект в Хорватии за долгое время, а может быть, и за всю историю, - уточняет губернатор. — Это важно для округа Дубровник-Неретва, который до сих пор был разделен на две части. Мост его объединяет. Территория Хорватия становится единой, что еще сильнее объединяет ЕС".

Вино, настоянное на солнце

И вот мост позади, впереди - уникальный винный маршрут. Мы останавливаемся в поместье Grgich, его управляющий, Крешимир Вукович, показывает свои знаменитые на всю страну виноградники.

"Здесь очень специфическая почва: ее структура, красный цвет с примесями гальки отлично подходит для винограда, - говорит Вукович. - Еще одна здешняя особенность - расположенные под углом поля и великолепный солнечный свет, лучи идут сюда и от солнца, а еще отражаются от моря и скал. Так мы имеем тройное воздействие солнца на виноград".

Путешествие подходит к концу пляже Вигань, где постоянно дует мистраль - настоящий рай для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга.