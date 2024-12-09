В Женской академии сельских инноваций под Загребом в Хорватии собрались 20 женщин из Европы и других стран.

Программа, организованная компанией Huawei, направлена на преодоление гендерного и сельского разрыва между городом и селом путём обучения участниц техническим навыкам. В ходе семинаров и наставничества участницы изучали вопросы устойчивого сельского хозяйства, цифрового здравоохранения и бизнес-инноваций.

Исландка Тора работает над созданием платформы для улучшения доступа к здравоохранению, а литовка Аугусте разработала ИИ-помощника для сельских предприятий, за что получила титул «Сельский лидер Европы» в рамках гала-концерта.