В этом выпуске Sci-Tech мы посетили буткемп под Загребом в Хорватии, где женщины из европейских сёл учатся тому, как технологии могут изменить их бизнес и сообщества.
В Женской академии сельских инноваций под Загребом в Хорватии собрались 20 женщин из Европы и других стран.
Программа, организованная компанией Huawei, направлена на преодоление гендерного и сельского разрыва между городом и селом путём обучения участниц техническим навыкам. В ходе семинаров и наставничества участницы изучали вопросы устойчивого сельского хозяйства, цифрового здравоохранения и бизнес-инноваций.
Исландка Тора работает над созданием платформы для улучшения доступа к здравоохранению, а литовка Аугусте разработала ИИ-помощника для сельских предприятий, за что получила титул «Сельский лидер Европы» в рамках гала-концерта.