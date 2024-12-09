Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Буткемп в Хорватии обучает сельских женщин технологическим специальностям

Совместно сHuawei
Буткемп в Хорватии обучает сельских женщин технологическим специальностям
Авторское право  euronews
Авторское право euronews
By Damon Embling
Опубликовано
Поделиться
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В этом выпуске Sci-Tech мы посетили буткемп под Загребом в Хорватии, где женщины из европейских сёл учатся тому, как технологии могут изменить их бизнес и сообщества.

В Женской академии сельских инноваций под Загребом в Хорватии собрались 20 женщин из Европы и других стран.

Программа, организованная компанией Huawei, направлена на преодоление гендерного и сельского разрыва между городом и селом путём обучения участниц техническим навыкам. В ходе семинаров и наставничества участницы изучали вопросы устойчивого сельского хозяйства, цифрового здравоохранения и бизнес-инноваций.

Исландка Тора работает над созданием платформы для улучшения доступа к здравоохранению, а литовка Аугусте разработала ИИ-помощника для сельских предприятий, за что получила титул «Сельский лидер Европы» в рамках гала-концерта.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться