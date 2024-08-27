Французские прокуроры рассказали о 12 предполагаемых преступлениях в рамках расследования, начатого в июле.

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Павел Дуров был задержан в субботу в рамках французского расследования предполагаемых преступлений, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми, незаконными сделками организованных групп, мошенничеством и торговлей наркотиками, сообщила прокуратура Парижа.

Сооснователь и генеральный директор Telegram был задержан французской полицией в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже под Парижем.

Вечером в понедельник срок его содержания под стражей был продлен до 48 часов.

Прокуроры заявили, что арест связан с судебным расследованием киберпреступлений, начатым в июле "против неназванного лица" в связи с 12 предполагаемыми нарушениями.

Среди них - соучастие в хранении и распространении детской порнографии, управление онлайн-платформой для организованной преступности, а также приобретение, транспортировка или предложение наркотиков.

Офис прокурора Парижа также упомянул о возможном преступлении, связанном с отказом передавать необходимые документы властям и предоставлением услуг шифрования, направленных на "обеспечение функций конфиденциальности без необходимой декларации".

Макрон: "Это не политическое решение"

Расследованию парижской прокуратуры предшествовало предварительное разбирательство, проведенное отделом по борьбе с киберпреступностью.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение французского судьи о продлении срока содержания Дурова под стражей "очень серьезным".

Другие российские государственные деятели раскритиковали арест Дурова, заявив о двойных стандартах в отношении свободы слова и назвав его политически мотивированным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что арест был частью "продолжающегося судебного расследования", добавив, что это "ни в коем случае не политическое решение".

"Судьи должны вынести решение по этому вопросу", - сказал президент Франции.

В заявлении Telegram говорится, что "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе".