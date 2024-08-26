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Арест Павла Дурова: Москва обвиняет Париж в "двойных стандартах"

Павел Дуров, основатель Telegram
Павел Дуров, основатель Telegram Авторское право Tatan Syuflana/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Tatan Syuflana/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова никоим образом не является политическим шагом. Москва обвинила Париж в "двойных стандартах".

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София Хаценкова, Euronews:

"Москва обвинила Францию в "двойных стандартах" в том, что касается свободы слова, после ареста Павла Дурова, российского миллиардера и основателя мессенджера Telegram.

Арест, произведенный в субботу вечером, побудил Кремль направить Елисейскому дворцу решительное предупреждение о необходимости обеспечить соблюдение прав Дурова, что еще больше усугубило и без того напряженные отношения между двумя странами.

В воскресенье вечером французские власти продлили срок задержания Дурова, поскольку на своей платформе обмена сообщениями он не пресекает такие правонарушения, как мошенничество, торговля наркотиками, деятельность ОПГ и даже пропаганду терроризма.

Дуров может быть задержан на срок до 96 часов для допроса. После окончания срока задержания судья может принять решение о его освобождении или выдвинуть против него обвинения.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что арест Дурова никоим образом не является политическим шагом.

Посольство России в Париже сообщило, что пыталось связаться с Дуровым, но что "французская сторона отказывается сотрудничать", поскольку Дуров также является гражданином Франции".

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