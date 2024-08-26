Uber оштрафовали за передачу данных водителей ЕС в США

Компания Uber должна выплатить нидерландскому агентству по защите данных 290 млн евро за передачу данных европейских таксистов на серверы в США

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Компания Uber оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу персональных данных водителей в США. Нидерландское агентство по защите данных (DPA) установило, что Uber собирала информацию о своих европейских водителях, такую как лицензии на такси, данные о местоположении и даже медицинские данные, и хранила ее на американских серверах.

"При этом, при переносе информацию в базы данных в США, не обеспечивается надлежащая защита", - добавили в DPA.

DPA считает такую передачу "серьезным нарушением" Общего европейского регламента по защите данных (GDPR).

"Эти законы о защите данных требуют, чтобы предприятия и правительства обращались с персональными данными с должной осторожностью, - заявил Алейд Вольсен, председатель DPA, в заявлении на своем сайте. - Но, к сожалению, это не является очевидным за пределами Европы. Подумайте о правительствах, которые могут прослушивать данные в больших масштабах".

UBER: "Штраф совершенно неоправдан"

"Это ошибочное решение и чрезвычайный штраф совершенно необоснованны", - заявил представитель Uber в своём электронном письме Euronews Next.

Uber утверждает, что соблюдает GDPR на протяжении трех лет "огромной неопределенности" между США и ЕС относительно того, как будут применяться правила.

По словам Uber, проблема возникла еще в 2020 году, когда суд ЕС постановил, что действующая система передачи данных между ЕС и США больше не соответствует GDPR.

"Европейские и американские компании остались без четких руководящих принципов трансатлантических потоков данных почти на три года", - говорится в заявлении Ассоциации компьютерной и коммуникационной промышленности (CCIA Europe) в поддержку Uber.

Европейская комиссия разрешила ситуацию в июле 2023 года, выпустив заявление о том, что Соединенные Штаты обеспечивают достаточную защиту европейских данных.

Компания Uber заявила, что ей не пришлось вносить никаких изменений в способ хранения информации в США, когда было вынесено это решение.

"Любые ретроактивные штрафы со стороны органов по защите данных вызывают особую тревогу, учитывая, что эти самые органы по защите конфиденциальности не смогли предоставить полезные рекомендации в период значительной правовой неопределенности, в отсутствие какой-либо четкой правовой базы", - сказал Александр Рур, глава европейского отделения CCIA по вопросам политики, в своем заявлении по электронной почте.

По мнению CCIA, ретроактивные штрафы означают правовую неопределенность в отношении всего, что происходит в Интернете в период с 2020 по 2023 год, от видеоконференций до обработки онлайн-платежей.

Uber заявила, что обжалует штраф и выразила уверенность в том, что здравый смысл восторжествует. Апелляция означает, что штраф приостановлен до принятия окончательного решения.

Третий штраф для Uber за последние пять лет

DPA начало свое расследование в начале этого года после того, как в 2021 году 170 французских водителей обратились с жалобой во французскую неправительственную организацию Ligue des droits de l'Homme (Лига прав человека).

Штаб-квартира Uber в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке находится в Амстердаме, поэтому DPA взялось за это дело. Голландские власти также оштрафовали Uber на 10 миллионов евро в декабре прошлого года и на 600 000 евро в 2018 году.

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В ходе расследования, проведенного в декабре 2023 года, DPA установило, что Uber недостаточно быстро реагировала на запросы данных от своих водителей.

Uber также предоставил "неполную" информацию в своем заявлении о конфиденциальности о том, как компания передает данные в США, согласно заявлению французского органа по защите данных, который работал с голландцами над этим делом.

"Это решение подтверждает важность требования прозрачной информации и необходимость обеспечения соблюдения прав субъектов данных", - говорится в заявлении французского ведомства по защите данных.

Жером Джусти, адвокат Французской лиги прав человека, в февральском заявлении сказал, что, по его мнению, декабрьская жалоба стала первым крупномасштабным действием работников в Европе, основанным на GDPR.

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"Водители, которых я представляю, рассматривают возможность инициировать групповой иск с целью получения компенсации после этого первого решения, вынесенного во французских судах", - сказал Джусти.

Euronews Next связался с французской НПО, чтобы получить информацию о возможном иске, но не получил немедленного ответа.

В этом деле Uber утверждает, что, по мнению DPA, платформа для обмена поездками выполнила свои обязательства по своевременной передаче данных своим водителям. Компания заявила, что её апелляция по делу от декабря 2023 года все еще активна.