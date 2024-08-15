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Ирландия: правительство ужесточит контроль над компаниями, работающими в соцсетях

Архив
Архив Авторское право Richard Drew/AP
Авторское право Richard Drew/AP
By Ken Murray
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ирландская комиссия по СМИ работает над этическим кодексом, который в ближайшие месяцы, как ожидается, получит статус закона. В частности, в тексте будут прописаны положения, касающиеся удаления вредоносного контента.

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Ирландия ужесточить контроль над социальными медиа. Власти хотят привлекать руководителей компаний к личной ответственности в случае задержек с удалением контента, разжигающего ненависть и вражду, с цифровых платформ.

Джеймс Лоулесс, министр по вопросам окружающей среды и информации: "Необходимо, чтобы компании, работающие в социальных сетях, несли ответственность за то, что находится на их платформах. В конечном счете, они являются хозяевами, они получают прибыль от размещения этого контента в сети, поэтому на них должно быть возложено обязательство следить за тем, что размещается, и управлять этим".

В настоящее время Ирландская комиссия по СМИ работает над этическим кодексом, который в ближайшие месяцы, как ожидается, получит статус закона. В частности, в тексте будут прописаны положения, касающиеся удаления вредоносных или клеветнических материалов в интернете. За нарушение статей кодекса кампаниям будут грозить многомиллионные штрафы.

Примечательно, что в Дублине находятся офисы Meta, X и TikTok, входящих в число крупнейших в мире технологических компаний. Ирландские власти настроены решительно. "Пришло время очистить социальные сети. Раз и навсегда", - заявляют в правительстве.

Джеймс Лоулесс, министр по вопросам окружающей среды и информации: "Итак, мы видим закономерности, мы видим пагубное поведение, все - от пропаганды самоубийства до неприемлемого контента, неоправданного насилия, порнографии. Мы видим нападения на выборных должностных лиц, мы видим нападения на государственных служащих, государственных чиновников, и мы видим, как я считаю, низменный контент".

Недавние угрозы в интернете в адрес министров правительства Ирландии и премьер-министра страны Саймона Харриса, полагают аналитики, усилили ощущение тревоги в отношении содержания социальных платформ. Премьер заявил, что нигде не должно быть места для тех, кто стремится угрожать, нападать или причинять вред людям, или подстрекать к этому других. Эксперты в области технологий считают, что введение штрафов за не удаление вредоносного контента вероятно, даст положительный результат.

Эдриан Веклер, корреспондент Irish Independent: "Большинство технологических компаний, вероятно, будут соблюдать этот новый этический кодекс Ирландской комиссии по СМИ. Потому что им придется это сделать. Кроме того, он (кодекс) подкреплен Законом о цифровых услугах, который является общеевропейским законом с огромными штрафами. Большинство компаний, которых это может затронуть, имеют очень большой доход, и это удар по мировому обороту. Есть несколько компаний, на которые нацелились местные политики здесь, в Ирландии и по всей Европе, вплоть до европейских комиссаров. Наиболее заметным из них является X".

Кен Мюррей, Euronews: "Ирландская комиссия по СМИ, она находится здесь, в Дублине, буквально за моей спиной, дает серьезный сигнал технологическим компаниям, имеющим офисы в Ирландии: "Наведите у себя порядок и и будьте осторожны с тем, что публикуете, иначе вы заплатите очень высокую цену" .

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