Более половины публикаций онлайн содержат "хейт"

В новом докладе Агентства Европейского союза по защите прав человека говорится, что в интернете широко распространены агрессивные высказывания в отношении женщин, мигрантов и последователей различных религий. Исследование проводилось в Болгарии, Германии, Италии и Швеции

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В новом докладе Агентства Европейского союза по защите прав человека говорится, что в интернете широко распространены агрессивные высказывания в отношении женщин, мигрантов и последователей различных религий. Исследование проводилось в Болгарии, Германии, Италии и Швеции.

Ввиду отсутствия доступа к данным Facebook и Instagram был проведен анализ комментариев социальной сети X, бывшего Twitter, ныне принадлежащего Илону Маску, Telegram, Youtube и Reddit.

Из 1 500 проанализированных сообщений более половины были признаны агрессивными.

По мнению исследователей, главной мишенью ненависти в исследуемых платформах и странах стали женщины. Почти половина всех сообщений, содержащих признаки агрессии, были классифицированы как прямые домогательства.

Количество оскорбительных сообщений, направленных против представителей разных религий и национальностей, увеличилось после начала войны в секторе Газа.

Социальные сети часто становятся местом организации акций протеста. Большинство из них мирные, но некоторые влекут за собой насильственные действия, как это произошло недавно в Ирландии.

Поэтому специалисты считают, что для предотвращения возможных нарушений прав человека необходимы тщательный независимый контроль и модерация со стороны соответствующих органов.