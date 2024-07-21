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По оценкам Microsoft, от сбоя Crowdstrike пострадали 8,5 млн компьютеров по всему миру

Путешественники ждут регистрации в терминале 1 в аэропорту Гамбурга, 19 июля 2024 года
Путешественники ждут регистрации в терминале 1 в аэропорту Гамбурга, 19 июля 2024 года Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сбой был вызван ошибкой обновления, которое привело к отказу в работе компьютеров под управлением Windows. Это вызвало хаос по всему миру: самолеты не могли взлететь или приземлиться, блокированы платежи по картам, а больницы были вынуждены отменить операции.

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По оценкам Microsoft, около 8,5 миллионов компьютеров по всему миру пострадали от недавнего глобального сбоя в работе информационных технологий.

Это первый случай, когда компания назвала масштаб сбоя и предположила, что он может стать самым негативным киберсобытием в истории.

В официальном блоге Microsoft компания заявила, что, хотя ошибка затронула менее одного процента всех компьютеров под управлением Windows, "широкие экономические и общественные последствия отражают использование Crowdstrike предприятиями, на которых работают многие критически важные службы".

Сбой был вызван повреждением обновления, выпущенного компанией Crowdstrike, которое привело к проблеме в работе компьютеров под управлением Windows.

Результатом стал хаос по всему миру с четверга на пятницу: самолеты не могли взлететь или приземлиться, некоторые предприятия не могли принимать платежи по картам, а больницы и клиники были вынуждены отменить операции.

A person checks flight schedules on the screen at a departure floor of LaGuardia Airport in New York, July 19, 2024
A person checks flight schedules on the screen at a departure floor of LaGuardia Airport in New York, July 19, 2024Yuki Iwamura/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Генеральный директор Crowdstrike Джордж Курц извинился за хаос и поздно вечером в пятницу заявил, что компания выпустила исправление и что компьютеры постепенно возвращаются к нормальной работе. В то же время он предупредил, что может пройти "некоторое время", прежде чем все системы заработают нормально.

"Я не был удивлен тем, что авария привела к серьезным глобальным цифровым сбоям. Пожалуй, я был немного удивлен тем, что причиной стало обновление программного обеспечения от очень уважаемой компании, занимающейся кибербезопасностью", - сказал Киаран Мартин, бывший глава Национального центра кибербезопасности Великобритании.

"Мы уже давно говорим о хрупкости основополагающих частей Интернета, этих маленьких кусочков общего целого и инфраструктуры, которые лежат в основе всего этого. И если что-то пойдет не так, то это может привести к действительно серьезным глобальным последствиям".

Между тем бывший глава кибернетического отдела британской организации GCHQ, занимающейся разведкой и безопасностью, подчеркнул, что перебои в работе сети подчеркивают масштаб зависимости большинства людей от их компьютерных систем и разрушительные последствия, которые могут иметь подобные сбои.

"Это подчеркивает, что мы живем в мире зависимости и уязвимости, что сбои могут и будут происходить, а информационные технологии составляют основу нашей повседневной деятельности, нашего бизнеса, нашей экономики, всего, что связано с нашей жизнью. Так что это будет происходить и будет происходить", - сказала Салли Уокер.

Уолкер также предупредила о "злоумышленниках", которые воспользуются двусмысленностью и неразберихой, связанными с отключением.

Эту мысль поддержал Национальный центр кибербезопасности, который предупредил людей и компании быть начеку в случае попыток фишинга.

Агентство ИТ-безопасности правительства Германии также предупредило, что киберпреступники пытаются воспользоваться ситуацией с помощью фишинга, поддельных веб-сайтов и других видов мошенничества, а также что в обращении находится "неофициальный" код программного обеспечения.

Но несмотря на огромные нарушения, вызванные глобальным сбоем, Салли Уокер заявила, что реестры рисков не изменились в связи с этим.

"Наши реестры рисков, наше понимание того, что может пойти не так, не меняются из-за подобных инцидентов. Реальность такова, что риск существует каждый день", - сказала она.

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