Банки и другие участники европейского рынка называли несправедливым то, что они вынуждены использовать только одно программное обеспечение, контролируемое американским технологическим гигантом.

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Американская компания Apple обязалась открыть конкурентам доступ к стандартной технологии "tap and go" (в дословном переводе "нажми и иди"). Она позволяет осуществлять бесконтактные платежи с помощью iPhone. Многие европейцы используют этот телефон вместо банковской карты магазинах и проездного билета в общественном транспорте, прикладывая его к считывающему устройству.

Еврокомиссия приветствовала обязательство Apple как уступку её требованиям о честном соперничестве в сфере высоких технологий на территориии ЕС.

"Это поощряет конкуренцию в важнейшем секторе электронной коммерции, не позволяя Apple исключать другие мобильные кошельки из своей экосистемы iPhone, - сказала вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за антимонопольную политику. - Отныне конкуренты смогут эффективно соперничать с Apple Pay за мобильные платежи с iPhone в магазинах".

В ходе расследования, начатого в июне 2020 года, Брюссель пришел к выводу, что исключение из рынка конкурентов системы Apple Pay ограничивает инновации и выбор для пользователей мобильных кошельков iPhone. Американская компания разрешала применять аппаратное и программное обеспечение Apple на iOS для совершения платежей в магазинах только через Apple Pay.

Исполнительная власть утверждала, что Apple злоупотребляет своим господствующим положением, отказываясь поставлять конкурирующим разработчикам кошельков технологию NFC (коммуникация ближнего поля).

У Apple есть время до 25 июля, чтобы выполнить обещание об открытии доступа к "tap and go". Они должны действовать в течение следующих десяти лет, и Еврокомиссия продолжит за этим следить. Если американский технологический гигант не будет придерживаться взятых на себя обязательств, то на него может быть наложен штраф в размере до 10% от его общего годового оборота.