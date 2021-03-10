Кошелёк не нужен — плати лицом!

Московским покупателям теперь не нужны ни наличные, ни карта, ни даже смартфон: достаточно собственного лица. В 50 супермаркетах российской столицы запущен пилотный проект. Расплатиться можно, просто сняв маску.

По данным группы VISA, 70% россиян не против такого способа оплаты.

Авторы идеи надеются привлечь тем самым и пожилых покупателей, которые обычно опасаются хайтека, и даже с банковскими картами обращаются не совсем уверенно: что может быть проще, чем посмотреть в камеру?

Михаил Кучеренков, глава лаборатории инноваций X5 Retail Group:

"Когда только появились кассы самообслуживания, мы тоже опасались, что люди старшего возраста не будут готовы ими пользоваться. А по факту оказалось, что если ты делаешь удобную функцию, удобный продукт, удобное решение, то все начинают им пользоваться и все страхи очень быстро уходят."

В течение весны число московских магазинов, где можно "расплатиться лицом", должно превысить полторы сотни. Технически же, по словам авторов идеи, можно хоть сейчас подключить пять тысяч супермаркетов по всей стране.

Создатели уверяют, что система надёжно защищена от взлома и мошенничества. Например, камеры не простые, а измеряющие глубину лица: "расплатиться" распечатанной фотографией не получится.

Однако правозащитные группы очень обеспокоены стремительным развитием системы распознавания лиц в России — особенно на фоне прошлого локдауна, когда такие устройства широко использовались для контроля нарушителей режима.