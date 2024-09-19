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Еврокомиссия просит Apple упростить подключение к внешним устройствам

От Apple требуют изменить многолетние принципы работы с программным обеспечением.
От Apple требуют изменить многолетние принципы работы с программным обеспечением. Авторское право Seth Wenig/AP2007
Авторское право Seth Wenig/AP2007
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Продукты Apple должны без проблем подключаться к сторонним гаджетам, считают брюссельские чиновники.

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В четверг Еврокомиссия открыла два разбирательства, призванные обеспечить полную совместимость операционных систем компании Apple с устройствами других разработчиков, такими как подключаемые часы, гарнитуры и очки виртуальной реальности.

Речь идёт, в частности, в таких функциях, как уведомления, сопряжение устройств и подключение. В Брюсселе опасаются, что калифорнийский гигант может ограничить конкуренцию в пользу своих собственных продуктов, таких как AirPods или Apple Watch.

Согласно европейскому Закону о цифровых рынках (DMA), Apple должна будет обеспечить свободное и эффективное взаимодействие со сторонними разработчиками, а также предприятиями, использующими аппаратные и программные средства, управляемые операционными системами Apple iOS и iPadOS.

"Наша цель – обеспечить честные и открытые цифровые рынки, – заявила Маргрете Вестагер, уходящий еврокомиссар по вопросам конкуренции. –Эффективная совместимость играет в этом важную роль".

На выполнение предписаний у компании есть полгода. Несоблюдение DMA грозит компаниям-нарушителям штрафами до 10% от годового оборота или до 20% от оборота за повторные нарушения.

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