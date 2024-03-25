Еврокомиссия начала расследование против Google, Apple и Meta

Регулирующий орган ЕС подозревает IT-гиганты в нарушении нового "Закона о цифровых рынках".

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Европейская Комиссия в понедельник начала судебное расследование в отношении Apple, Google и Meta. Их подозревают в несоблюдении "Закона о цифровых рынках" (DMA). Он вступил в силу ранее в этом месяце и содержит свод правил, нарушение которых карается борьшими штрафами и даже ликвидацией компаний.

Цель: положить конец практике доминирования техногигантов на цифровых рынках, сделав их более открытыми для здоровой и справедливой конкуренции.

Регулирующий орган ЕС проверит, приняли ли Google и Apple необходимые меры для того, чтобы пользователи свободно получали информацию от сторонних разработчиков о своих приложениях. ЕК считает, что эти IT-компании ограничивают выбор клиентов, не позволяя конкурентам, в том числе за счёт дополнительных сборов, свободно продвигать свои предложения.

Регулятор также хочет убедиться в том, что пользователям iPhone не чинят технических препятствий для выбора веб-браузера или поисковой системы на своих устройствах.

Претензии к компании Meta касаются её модели "плати или соглашайся", когда за отказ от таргетированной рекламы в Facebook или Instagram предусмотрена абоненская плата. Есть опасения, что сбор личных данных пользователей ведётся вне зависимости от сделанного ими выбора, а значит - этот выбор вовсе не альтернативный.

ЕК также утверждает, что Google при ранжировании вариантов в поисковой системе отдаёт предпочтение своим предложениям, нежели предложениям конкурентов.

Это первое судебное разбирательство Еврокомиссии в рамках DMA.