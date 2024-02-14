В секторе Газа полагаются на солнечные батареи в условиях блэкаутов

До войны многие жители палестинского анклава обзавелись солнечными панелями. Теперь это зачастую единственный способ зарядить гаджеты себе и другим.

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В условиях продолжающейся войны в Газе палестинцы пытаются найти возможность зарядить свои телефоны, чтобы оставаться на связи с родными и друзьями.

До терактов ХАМАС 7 октября и начала операции ЦАХАЛ Израиль поставлял большую часть электроэнергии в Газу, но с тех пор прекратил снабжение, что привело к повсеместным перебоям с электричеством, утверждают эксперты.

Теперь те, у кого есть солнечные батареи, предлагают за небольшую цену зарядить мобильные телефоны и пауэрбанки.

"Этот проект призван помочь людям, когда вырубают свет. Мы хотим обеспечить их энергией, чтобы они могли заряжать свои телефоны", – говорит Виссам Гбайн, владелец подобной зарядной "станции".

Перемещённые палестинцы с трудом могут связаться с семьёй и друзьями, которые остались в разных районах анклава.

"Электричество полностью отключено, поэтому жизнь практически остановилась. Выведены из строя коммуникации, воды нет, всё поставлено на паузу. Теперь, чтобы оставаться на связи с родными, нужно зарядить телефон, нужно найти кого-то, у кого есть солнечная панель", – говорит Ямен Хамад, житель Дейр-эль-Балаха.

Виссам и его родственник Али Гбайн, с которым они держат "зарядный" прилавок – вынужденные переселенцы с севера Газы.

"С первого дня войны, а сейчас идёт 125-й, мы вообще не видели электричества. Раньше оно подавалось примерно на восемь часов в день, и мы могли заниматься своими делами. Но сегодня ситуация с электричеством очень плохая", – сетует Али Гбайн.

Несмотря на то, что для многих эти солнечные зарядные станции – луч надежды, погодные условия и высокий спрос часто становятся синонимами длительного ожидания.

"Если солнечно, у нас можно подзарядиться, но когда дождливо и пасмурно, мы закрываемся", – отмечает Виссам.

"Хуже всего то, что нам не удаётся обслужить всех желающих, потому что людей слишком много, а места для их телефонов нет. Иногда им приходится ждать, пока зарядятся другие. То, с чем нам приходится сталкиваться, – это ненормально", – резюмирует Али.

По сообщениям, в последние годы жители Газы стали использовать солнечную энергию, чтобы справиться с частыми отключениями электричества.

С 2007 года, когда власть в анклаве захватили исламисты из ХАМАС, сектор Газа находится в блокаде, и электричество подаётся в среднем только на 12 часов в день, а в период эскалации конфликта и того меньше.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Energy, Sustainability and Society в 2022 году, около 20% домохозяйств в секторе Газа полагались на энергию солнца.

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своём отчёте сообщил, что в секторе Газа насчитывается примерно 12 400 солнечных систем на крышах, причём в одном районе их 655 на квадратную милю, что является мировым рекордом.