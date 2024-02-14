Переговоры о прекращении огня в секторе Газа завершились без прорыва

By Euronews

Значительного прогресса на переговорах в Каире о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не достигнуто. Вместе с тем в Египте заявили, что есть стремление продолжить консультации и координацию по ключевым вопросам.

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Израильские военные в ходе операции в районе Хан-Юниса обнаружили оружие, гранаты, патроны и боевую документацию, принадлежащие ХАМАС. Об этом заявили представители ЦАХАЛ.

Тем временем сообщается, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при участии США, Египта и Катара не привели к прорыву. Вместе с тем в Египте заявили, что есть стремление продолжить консультации и координацию по ключевым вопросам.

Израиль сталкивается с сильным международным давлением в связи с намерением начать наземную операцию в Рафахе, где сейчас находится более половины населения Газы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что полномасштабного наступления на Рафах удастся избежать.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Я искренне надеюсь, что переговоры об освобождении заложников и какой-либо форме прекращения боевых действий увенчаются успехом, чтобы избежать полномасштабного наступления на Рафах, где расположено ядро гуманитарной системы. Наступление будет иметь разрушительные последствия".

Во вторник ЦАХАЛ обнародовал запись с камеры видеонаблюдения ХАМАС от десятого октября. Военные нашли ее в одном из туннелей анклава. На видеозаписи видно, как лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар идет через туннель с женой, братом и детьми. Представитель армии сообщил, что задача военных - добраться до Синвара живого или мертвого.

Эти видеокадры распространили палестинские СМИ. В комментарии говорится о последствиях израильских ударов по лагерю беженцев Нусейрат в центре Газы, в результате которых погибли и были ранены десятки палестинцев.