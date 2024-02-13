Израиль призывают отказаться от операции в Рафахе

By Euronews

Мировое сообщество предупреждает Израиль о последствиях проведения наземной операции в Рафахе, где скопилось более половины населения сектора Газа. Куда эвакуировать мирных людей? Этим вопросом задаются европейские политики.

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Израиль сталкивается с растущим международным давлением из-за своего намерения начать полномасштабную военную операцию против ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газа. Сейчас здесь скопилось порядка полутора миллионов палестинцев, более половины населения анклава.

Глава дипломатии ЕС призвал США и другие страны больше не поставлять оружие Израилю, а не просто просить его прекратить убивать мирных жителей.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:"Все едут в Тель-Авив. Умоляют, пожалуйста, не делайте этого. Защитите мирных жителей. Не убивайте так много. А слишком много - это сколько? Каковы стандарты? Но Нетаньяху никого не слушает. Они собираются эвакуировать палестинцев. Куда? На Луну? Куда они собираются эвакуировать этих людей?"

Глав британского МИДа призвал Израиль "остановиться и подумать", прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании:"Невозможно представить, как можно вести войну среди этих людей. Им некуда идти. Они не могут пойти на юг, в Египет, они не могут пойти на север и вернуться в свои дома, потому что многие из них были разрушены".

Накануне глава израильского правительства Биняьмин Нетаньяху встретился с военными контртеррористического подразделения полиции, которые участвовали в операции по освобождению двух заложников в Рафахе.

Пленников спасли в понедельник рано утром. Военные вызволили заложников под прикрытием авиаударов. Палестинская сторона утверждает, что во время атак погибли по меньшей мере 67 мирных жителей.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в условиях расширяющегося гуманитарного кризиса в Газе необходимо увеличить масштабы помощи мирному населению. Медицинские учреждения перегружены. По словам экспертов, в Европейской больнице укрываются более двадцати тысяч человек. Тем, кто готов к выписке - некуда идти.