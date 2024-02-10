Число погибших в секторе Газа превысило 28 тысяч - Минздрав анклава

By Euronews

Число погибших в секторе Газа в результате израильской военной операции превысило 28 тысяч - об этом сообщил Минздрав палестинского анклава

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Более 28 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта. Такие данные привело Министерство здравоохранения Газы.

По его сведениям, число жертв операции Израиля в анклаве на сегодняшний день составляет 28 064. В заявлении ведомства указывается, что за тот же период - с начала октября 2023 года - при бомбардировках и обстрелах со стороны израильских сил ранения в Газе получили 67 611 палестинцев.

Ведомство сообщило, что за последние 24 часа в больницы были доставлены тела 117 погибших.