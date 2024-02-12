Спасение израильских заложников в Рафахе

Двое спасённых в Рафахе заложников вернулись в Израиль. В ходе рейда по их спасению погибли десятки палестинцев, в том числе женщины и дети.

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Израильские военные спасли двух заложников в Рафахе в ходе операции, в результате которой погибли десятки палестинцев. Оба бывших пленника были доставлены по воздуху в больницу Шиба в пригороде Тель-Авива; сообщается, что они находятся в хорошем состоянии.

60-летний Фернандо Симон Марман, и 70-летний Луис Хар были похищены боевиками ХАМАС из кибуца Нир Ицхак во время нападения 7 октября, которое и спровоцировало войну.

Представитель израильских военных заявил, что это была сложная спасательная операция.

Контр-адмирал Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ:

"С момента обстрела квартиры солдаты ЯМАМ обнимали и защищали Луиса и Фернандо своими телами. Начался ожесточённый бой, интенсивная перестрелка одновременно в нескольких местах со множеством террористов".

По словам представителей палестинской больницы, по меньшей мере 67 жителей Газы были убиты в результате авиаударов, ставших частью рейда. Среди них женщины и дети. Ещё несколько человек получили ранения.

Израильские атаки всё больше разрушают Рафах , объявленныйранее безопасной зоной, где искали убежище 1,5 млн жителей других районов сектора Газа.

Рейды начались через несколько часов после того, как президент США Джо Байден предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что Израиль не должен проводить военную операцию против ХАМАС в Рафахе без "заслуживающего доверия и осуществимого" плана по защите гражданского населения.