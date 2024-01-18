Давос-2024: "Оптимизма больше, чем ожидалось"

By Méabh McMahon

Искусственный интеллект "как движущая сила экономики и общества" и ожидание наплыва инвестиций в климат – гости Давоса подводят итоги форума.

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Мейв Макмахон, Euronews: После нескольких насыщенных дней, когда здесь обсуждались все вообразимые глобальные проблемы и вызовы, ежегодная встреча Всемирного экономического форума подходит к концу.

Чтобы узнать, что привело людей сюда в первую очередь, и довольны ли они тем, что они увидели и услышали, мы расспросили гостей Давоса об их впечатлениях на Променаде, возле Конгресс-центра.

Олег Лавровский, вице-президент Opendata.ch: Я думаю, что есть шанс найти этические решения дилеммам, связанным с развитием ИИ. И я надеюсь, что здешняя публика захочет выстраивать диалог, наводить мосты между наукой, промышленностью и управлением.

Кэти Блумгарден, генеральный директор Ruder Finn: По-моему, оптимизма гораздо больше, чем я думала до приезда в Давос. Люди действительно рассматривают ИИ, новые технологии и инновации как способ решения многих наших проблем, в частности, климатического кризиса. А кто-то прямо говорит, что это двигатель роста, экономического процветания, единения людей. Я думаю, что есть повод для оптимизма, учитывая технологический прорыв и всё что нам ещё предстоит увидеть.

Амаль Энан, директор по инвестициям Американского университета в Каире: Я рада видеть, что всё больше институциональных инвесторов говорят о том, что надо финансировать борьбу с изменением климата. И я думаю, что это действительно поможет сдвинуть дело с мёртвой точки, потому что нам определённо нужен институциональный капитал в партнёрстве с правительствами для снижения риска проектов, финансирующих действия в области климата.

Мейв Макмахон, Euronews: Как видите, будущее искусственного интеллекта и реальная положительная роль, которую он может сыграть в нашей жизни, были одной из ключевых тем для большинства участников, с которыми нам удалось поговорить в последний день работы Всемирного экономического форума. Теперь главная задача – обеспечить правильное регулирование.