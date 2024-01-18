By Piero Cingari

"На нашем континенте много сбережений, но эти сбережения не направляются в нужные места, в нужные сектора. Мы можем двигаться вперед, все 27 из нас", — сказал Эммануэль Макрон, выступая на ВЭФ в Давосе.

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В среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Франции Эммануэль Макрон представил видение будущего Франции и Европы, сделав акцент на экономических реформах, экологической устойчивости и укреплении европейского суверенитета.

Euronews Business представляет обзор основных положений его программы.

Налоговые реформы и "зеленые" инвестиции

Макрон начал выступление, отметив значительные налоговые реформы во Франции, в том числе заметное сокращение налогов на 60 миллиардов евро и снижение корпоративного налога с 33,3% до 25%.

Он подчеркнул введение "зеленых кредитов" для привлечения "зеленых" технологических компаний, демонстрируя приверженность как экономическому росту, так и экологической устойчивости.

Макрон подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в различные сектора, заявив: "Квантовые, чистые, зеленые технологии или даже оборонный сектор требуют гораздо больше денег. Нам нужна инвестиционная стратегия с двумя движущими силами".

Углубление финансовой интеграции и увеличение государственных инвестиций

Ключевой частью стратегии Макрона является объединение европейских рынков капитала для обеспечения более интегрированных финансовых систем на всем континенте.

Он выступает за увеличение европейских государственных инвестиций, предлагая возможность выпуска еврооблигаций, ориентированных на приоритетные области.

Макрон отметил: "На нашем континенте много сбережений, но эти сбережения не направляются в нужные места, в нужные сектора. Мы можем двигаться вперед, все 27 из нас, мы должны".

Амбициозные экологические цели и углеродная нейтральность

Макрон подчеркнул уникальную позицию Европы в вопросе углеродной нейтральности и призвал к более амбициозной экологической повестке, основанной на инвестициях и инновациях.

"Если нам нужна программа устойчивого развития, мы должны больше инвестировать. Больше в климат, больше в искусственный интеллект, — сказал он. — Проводить больше реформ, но мы также должны изменить нашу собственную модель, создавая больше рабочих мест в Европе, по сути, более высокооплачиваемых рабочих мест".

На пути к суверенной Европе: упор на самодостаточность

Видение Макрона о более суверенной Европе включает в себя обеспечение европейского производства в ключевых технологических секторах и важнейших звеньях цепочки создания стоимости.

"Более суверенная Европа означает, что мы должны быть уверены, что у нас есть европейское производство суверенного интеллекта. Ключевые технологии и критические части цепочки создания стоимости, от чипов до сельского хозяйства и энергетики, то есть возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики", — заявил он.

Он описал Европейский союз как проект, "не зависящий от крупных держав и не проект гегемонии, а баланс, равновесие и уважение".

Экологические достижения Франции и ядерная стратегия

Макрон подробно рассказал об усилиях по декарбонизации энергоснабжения Франции: "Мы также провели реформы по декарбонизации нашей энергетики с помощью экологического плана, в котором участвовали все сектора".

Он с гордостью отметил соответствие Франции целям Парижского соглашения, продемонстрировав приверженность сокращению выбросов и повышению устойчивости.

"Шесть лет назад, когда я был перед вами, мы сократили выбросы углекислого газа на 1% в год. Два года спустя мы начали сокращать выбросы на 2% в год. Мы делали это в течение четырех лет. В прошлом году мы сократили выбросы на 4,6%. Так что это работает", — сказал Макрон.

Он отметил, что 70% электроэнергии во Франции производится за счет атомной энергетики, и объявил о планах по строительству новых ядерных реакторов: "Мы уже объявили о шести новых реакторах, а к июню я объявлю о восьми новых реакторах".

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Взгляд в будущее: надвигаются критические решения для Европы

В заключение Макрон рассказал о важнейших решениях, которые предстоит принять Европе в ближайшие годы, подчеркнув важность единства, инвестиций и инноваций в таких секторах, как искусственный интеллект, космос, квантовая техника, чипы и оборона.

Он заявил, что это столпы суверенного подхода, и если Европа сможет объединиться и инвестировать в них значительные средства, она сможет достичь своих амбициозных целей.

Макрон подчеркнул важность европейского единства и суверенитета, особенно в свете недавних глобальных вызовов. Он привел коллективный ответ ЕС на кризис COVID и войну в Украине в качестве примера силы Европы в единстве.