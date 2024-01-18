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Посланцы Брюсселя агитируют в Давосе за "зелёную сделку"

На Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе
На Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Gregoire Lory
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На Международном экономическом форуме Еврокомиссия отстаивают свой флагманский проект по спасению климата. Её вице-председатель называет преимущества "зелёной сделки" перед инициативами соперников в США и КНР

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Объяснить необходимость европейской "Зелёной сделки" ответственным лицам, принимающим международные политические решения, а также финансовым и деловым кругам - с такой задачей приехала на Всемирный экономический форум в Давосе Еврокомиссия. Её вице-председатель Марош Шефчовичназывает преимущества флагманского проекта ЕС по спасению климата перед подобными инициативами глобальных соперников:

Конечно, мы должны осознавать, что американский Акт об инфляции или китайские субсидии действительно усложняют жизнь нашему бизнесу. Поэтому мы  корректируем нашу торговую политику и отношение к государственной помощи. Пусть предприниматели знают, что мы готовы бороться за нашу промышленность. Мы хотим, чтобы она не только уцелела, но и процветала в Европе.

В этом приходится убеждать не только международных партнеров, но и самих европейцев. Брюссель признает, что в обстановке экономических и геополитических неурядиц трудно обосновать необходимость резкого перехода на с ископаемых на возобновлямые источники энергии и на зелёные технологии. Но Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра уверен, что блок достигнет углеродной нейтральности к 2050 году: 

Очень важно то, что, с одной стороны, мы продолжаем наши действия по защите климата. В то же время мы должны учитывать обоснованные опасения по поводу конкурентоспособности ЕС, а также стремление людей получать достойную зарплату, жить так, как они должны. Всё это ещё возможно. Я думаю, что мы можем объединить эти два элемента. Евросоюзу можно и даже необходимо опираться на эти два столпа: климатические действия и заинтересованное участие в них наших народов.

Согласно последним опросам общественного мнения, многие граждане Евросоюза больше всего беспокоятся об изменениях климата и экстремальных погодных являниях. Это может повлиять результаты июньских выборов в Европарамент.

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