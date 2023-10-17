Финансирование ХАМАС: Израиль приказал заморозить криптовалютные счета – FT

Власти Израиля добились закрытия более 100 крипто-аккаунтов на Binance, чтобы лишить ХАМАС источников финансирования. Правоохранительные органы также реагируют на публикации в социальных сетях, призывающие делать "пожертвования" исламистской группировке через криптоплатформы.

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Израильские власти распорядились закрыть десятки криптовалютных счетов после атаки ХАМАС на юг страны 7 октября, сообщила во вторник газета Financial Times.

По данным издания, закрыты более 100 аккаунтов на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, Израиль запросил информацию о ещё примерно двух сотнях криптовалютных счетах.

"Мы глубоко опечалены событиями на Ближнем Востоке и желаем скорейшего мирного завершения конфликта и обеспечения безопасности всех невинных гражданских лиц", – говорится в заявлении Binance, направленном в редакцию Euronews.

В компании добавили, что "всегда придерживаются международно признанных санкционных правил" и что "небольшое количество крипто-аккаунтов", связанных с незаконных финансированием, было заблокировано.

В понедельник крупнейший в мире эмитент стейблкоинов Tether заявил, что заморозил 32 виртуальных криптовалютных кошелька, связанных с "терроризмом и военными действиями" в Израиле и в Украине на сумму 873 118 долларов США (более 827 000 евро).

Компания отметила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в Израиле (NBCTF).

Между тем, 10 октября израильская полиция сообщила, что заморозила криптовалютные счета, которые использовались для перечисления пожертвований в пользу ХАМАС – исламистской организации, де-факто правящей в секторе Газа, признанной террористической США, Евросоюзом и многими другими странами.

Поскольку на ХАМАС наложены санкции, и группировка исключена из международных банковских систем, криптовалюты стали привлекательной альтернативой для руководства группировки, поскольку подобные финансовые инструменты работают в основном вне традиционных банковских систем и позволяют использовать псевдонимы.

По данным BitOK, IT-сервиса для контроля, учёта и аналитики цифровых денег, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС получил в криптовалюте 41 млн долларов (39 млн евро).

При этом недавно назначенный генеральный директор Tether Паоло Ардойно сказал: "Вопреки распространенному мнению, криптовалютные транзакции не являются анонимными, это наиболее отслеживаемые активы".

"Каждая транзакция записывается в блокчейн, что делает возможным для любого человека отследить движение средств. Следовательно, преступники, которые достаточно глупы, чтобы использовать криптовалюту для финансирования своей незаконной деятельности, неизбежно будут выявлены", – говорится в его заявлении.

Euronews обратился к компании Tether за комментарием.