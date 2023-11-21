Тихановская: "Диктатура – это как рак. Она будет распространяться"

"Технологии – маяк демократии". Светлана Тихановская, гостья IT-саммита в Португалии, рассказала Euronews о роли айтишников в белорусском сопротивлении режиму Лукашенко, о потенциале страны и об общей борьбе с украинцами.

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"Беларусь сейчас – это огромная тюрьма, где миллионы людей – по сути заложники. Режим пытается контролировать их с помощью постоянного страха и задержаний", – говорит Светлана Тихановская.

Лидер оппозиции в изгнании, выступившая против руководителя Беларуси Александра Лукашенко на выборах 2020 года, которые международные наблюдатели назвали несвободными и нечестными, побеседовала с Euronews в кулуарах Веб-саммита в Лиссабоне.

Цель её появления на одной из крупнейших в мире IT-конференций была очевидна: Тихановская много выступает публично, чтобы привлечь внимание к трёхлетней борьбе за демократизацию своей страны.

"Беларусь и выборы 2020 года кажутся чем-то очень далёким, а наша задача как демократических сил – объяснить, что там происходит сейчас, что конфликт продолжается", – сказала она.

По словам политика, ежедневно силовики задерживают порядка 20 человек в ходе репрессивной кампании, которая вспыхнула с новой силой после того, как миллионы людей вышли на улицы протестовать против фальсификаций результатов выборов в августе 2020 года.

По данным минского правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 21 ноября 1 444 белоруса признаны политзаключенными. По оценкам правозащитных групп, общее число заключённых значительно выше.

Среди заключенных – муж Тихановской, активист и YouTuber-блогер Сергей Тихановский. Его как одного из главных оппонентов Лукашенко арестовали ещё во время предвыборной кампании.

Чувство ответственности и чувство боли превращается в энергию для продолжения нашего дела. Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

С момента заочного осуждения Тихановской в марте этого года, когда суд Минска приговорил её к 15 годам лишения свободы за "государственную измену" и по другим пунктам обвинения, Тихановская не знает, жив ли её супруг.

Смерть политзаключенных в заключении – не редкость для Беларуси. В июле при неизвестных обстоятельствах скоропостижно скончался другой политзаключенный – художник Алесь Пушкин, который отбывал пятилетний срок в колонии.

После того, как к участию в президентских выборах не были допущены основные кандидаты от демократических сил, штабы трёх наиболее популярных оппозиционных политиков объединились и призвали голосовать за Светлану Тихановскую.

Хотя сама бывший учитель и не стремилась к политической карьере, со временем она стала символом и легитимным представителем как для продемократических активистов внутри страны, так и для тех, кто, подобно ей, был вынужден покинуть родину.

Светлана Тихановская, глава Объединённого переходного кабинета министров демократической Беларуси, на конференции Web Summit 2023 в Лиссабоне. Oliver Hardt/Web Summit/Sportsfile

"Это наша общая борьба"

Внимание Западной Европы переключилось с Беларуси на отправку военной помощи Украине, а теперь и на деэскалацию на Ближнем Востоке.

Однако, по мнению Тихановской, минский режим сделал так, что судьбы Украины и Беларуси переплетены как никогда.

Когда говорят о Лукашенко, невольно возникает штамп "последний диктатор Европы". Он руководит Беларусью с 1994 года, когда в стране была учреждена должность президента.

Диктатура – это как раковая опухоль. Пока не вырежешь её до последней клеточки, она будет распространяться. Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

В своём затянувшемся правлении Лукашенко опирается на "братское" плечо российского президента Путина.

В обмен на поддержку Кремля Лукашенко поддержал вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года, позволив использовать приграничную белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск.

"Последним аргументом Лукашенко было: "Слушайте, может, я и диктатор, но в Беларуси хотя бы мир". А затем он принёс войну белорусам", – заявила Тихановская в интервью Euronews.

Спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Беларуси по-прежнему находятся российские войска, военные самолёты и ракеты.

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Кто знает, куда заведут Россию её империалистические амбиции? Быть может, россияне захотят присоединить все земли, которые когда-то были оккупированы. Так что это война не только украинцев – это наша общая борьба. Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

"Без осознания этого невозможно победить диктатуру", – добавила она.

Несмотря на угрозы смертной казни или длительного тюремного заключения, антироссийские партизаны стали появляться по всей стране, совершая, в частности, диверсии на железнодорожной сети Беларуси, чтобы серьёзно затруднить свободное передвижение войск и военной техники РФ.

"Победа Украины станет новым окном возможностей для белорусского народа. Но мы должны быть готовы к этому, мы должны не просто ждать победы украинцев, а внести посильный вклад в эту победу", – сказала Тихановская.

"Украинский народ понимает, что белорусский режим и белорусский народ – это две разные вещи, и что на самом деле мы боремся с одним и тем же врагом – российским империализмом", – добавила она.

Но что грозит Беларуси, если украинские войска не смогут дать отпор российской агрессии?

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Светлана Тихановская: "Здесь, на саммите, мне задали вопрос: "А что, если Россия победит? Что, если по итогам торга Россия останется в Луганске, Донецке. Крым был отдан ещё в 2014 году. Так, может быть, подобная сделка – решение?" И я ответила: "Хорошо, но вопрос в том, кто будет следующим?".

Силовики задерживают демонстрантов во время митинга в поддержку переговоров оппозиции с Лукашенко, 8 сентября 2020 года. AP Photo, File

Технологии – "маяк демократии"

Среди тех, кто сопротивляется режиму Лукашенко, много белорусских айтишников.

До выборов 2020 года в стране бурно развивался сектор информационных технологий. Многие программисты присоединились к протестующим на улицах Минска и других крупных городов.

Однако в последующие годы их судьба изменилась: шквал репрессий вызвал утечку мозгов, тысячи людей были вынуждены покинуть страну. Многие нашли убежище в соседних странах, воспользовавшись такими схемами, как польская виза "Деловая гавань".

У нас очень дисциплинированные, образованные и трудолюбивые люди, но при диктатуре страной управляют из рук вон плохо. Людям не дают развить свой потенциал. Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

"С 2020 года тысячи людей, занятых в сфере информационных технологий, были вынуждены покинуть Беларусь. И это те люди, которые хотят продвигать всё белорусское, которые, может быть, производят какие-то продукты, рассказывающие о Беларуси. Они гордятся тем, что они белорусские IT-специалисты", – говорит Тихановская.

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По словам политика, те, у кого нет другого выхода, кроме как остаться в Беларуси, вынуждены либо работать в российском IT-секторе, либо продолжать продолжать работать в белорусских компаниях без надежды на процветание. Она надеется, что в будущем ситуация изменится.

"Я надеюсь, что те люди, которые за Беларусь, за демократическую Беларусь, которые сейчас находятся в эмиграции, и даже те, кто остался в стране, в будущем будут развивать этот сектор. У них есть идеи, как привлечь инвестиции в страну".

Технологический сектор, резюмирует Тихановская, может стать "маяком демократии".

Она приводит пример белорусских инженеров, создавших платформу "Новая Беларусь" – универсальное приложение для смартфонов, которое предоставляет электронные государственные услуги белорусам внутри страны и за её пределами, позволяя им получать юридические и медицинские услуги в режиме онлайн, а также электронные удостоверения личности и даже паспорта.

Многие компании также продолжают оказывать финансовую поддержку политзаключенным или продвигать инициативы, направленные на развитие белорусской культуры.

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"Эти люди развивают свой бизнес, но одновременно они поддерживают тех, кто пожертвовал своим временем, своей жизнью ради общего дела и хочет быть частью этой борьбы", – говорит Тихановская.