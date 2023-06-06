Украинскую теннисистку освистали на "Ролан Гаррос" за отказ пожать руку белорусске

Украинская теннисистка Элина Свитолина обвинила белорусскую спортсменку Арину Сабаленко в провокации, послужившей поводом к скандальному освистанию украинки после матча на турнире "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Элина Свитолина обвинила белорусскую спортсменку Арину Сабаленко в провокации, послужившей поводом к скандальному освистанию украинки после матча на турнире Ролан Гаррос.

По словам Свитолины, перед поединком она дала понять сопернице, что не намерена пожимать ей руку.

Белорусска проигнорировала заявление украинской спортсменки и намеренно подошла к сетке для традиционного рукопожатия, чем спровоцировала неприятную ситуацию на корте.

Свитолина потерпела поражение на глиняных кортах Парижа 4-6, 4-6. Сабаленко обеспечила себе место в полуфинале.