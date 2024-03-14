Нападение на Леонида Волкова, скорее всего, организовано Кремлём – литовские спецслужбы

Литовские силовики называют нападение на российского оппозиционера "первым случаем политического терроризма" в республике. "Здесь вас никто не боится", – обратился к Путину президент Науседа. В офисе Светланы Тихановской призывают политэмигрантов из Беларуси позаботиться о личной безопасности.

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Нападение на оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, "вероятно организовано и осуществлено Россией", заявили в среду литовские спецслужбы.

Цель этой операции – "остановить реализацию проектов российской оппозиции в связи с предстоящими недемократическими президентскими выборами в России, говорится в комментарии Департамента госбезопасности Литвы (VSD).

По данным ведомства, кремлёвский режим рассматривает ФБК как наиболее опасную оппозиционную силу, способную оказывать реальное влияние на внутренние процессы в России.

"Нападение на Волкова – первый случай политического терроризма в Литве"

В VSD утверждают, что Кремль регулярно собирает информацию о соратниках погибшего в тюрьме Алексея Навального, вынужденных жить в эмиграции, и инсценирует атаки, ставящие под угрозу их жизнь или здоровье.

Провокации могут усилиться в контексте этих псевдовыборов в России. Агне Билотайте глава МВД Литвы

Нападение на Волкова – "первый случай политического терроризма в Литве", заявил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас в четверг в интервью радио LRT.

"По всем данным, которые у нас есть, это, похоже, хорошо спланированная и профессиональная операция", – добавил он.

Разведка также сообщила, что с весны 2023 года Москва активно проводит "информационные операции", направленные на запугивание жителей стран Балтии.

На Волкова напали во вторник возле его дома на улице Жуведру в коттеджном районе на окраине Вильнюса. Политика 15 раз ударили "молотком для отбивных".

Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс сообщил, что на место преступления было направлено подразделение антитеррористической полиции Aras. Десятки силовиков продолжают работать у дома Волкова и прочёсывают лес неподалёку. О каких-либо задержаниях не сообщается.

Сам оппозиционер назвал случившееся "типичным бандитским приветствием Путина из бандитского Петербурга".

Президент Литвы Путину: "Здесь вас никто не боится"

Нападение прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа. По словам главы государства, он не исключает, что за этим могут стоять российские власти.

Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу чётко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно – здесь вас никто не боится. Гитанас Науседа президент Литвы

Вильнюс – центр эмиграции не только антивоенных и антипутинских россиян, но и белорусов, спасающихся от репрессий на родине.

По словам лидера демократической Беларуси Светланы Тихановской, многие белорусы не чувствуют себя в безопасности "даже в демократических, свободных странах".

Франак Вечорка, советник офиса Тихановской, призвал белорусских эмигрантов позаботиться о личной безопасности.

"Я одна из тех, кто является прямой мишенью режима [Лукашенко]. Поэтому, конечно, я не могу чувствовать себя в полной безопасности в Литве, в других странах. Но это чувство не должно мешать вам работать, потому что в первую очередь вы должны думать о людях, которые находятся в белорусских тюрьмах и которые являются заложниками белорусского режима внутри страны", – сказала Светлана Тихановская агентству BNS.

Нападение на соратника Навального – "важное напоминание, что мы имеем дело с преступными режимами, для которых не существует международного права и правил. Они готовы на все, чтобы расправиться с политическими оппонентами", добавила она.