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Республика Беларусь

Светлана Тихановская объявила "антивоенную мобилизацию"

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская   -   Авторское право  PETRAS MALUKAS/AFP

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "антивоенную мобилизацию". По её словам, белорусов втянули в военный конфликт помимо их воли, и задача "мобилизации" — сделать так, чтобы их не воспринимали как агрессоров. Тихановская призывает про являть неповиновение, мешать отправке белорусских солдат воевать против украинцев, готовить забастовки и бороться против пропаганды.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Это с наших аэродромов взлетают самолёты и сбрасывают бомбы на Житомир. С наших полей запускают ракеты на Чернигов. Через наши погранпереходы сотни танков ежедневно входят в Украину. Я объявляю антивоенную мобилизацию. В ближайшую неделю все ваши действия должны привести к двум результатам: белорусов перестают воспринимать как агрессоров и белорусские военные отказываются участвовать в войне или сразу переходят на сторону украинцев".

В Минске отрицают, что белорусские войска напрямую участвуют в боевых действиях. Украинские СМИ сообщали о белорусских частях в Черниговской области. По словам Александра Лукашенко, всё его участие заключается в лечении российских раненых. В то же время он подтвердил по крайней мере один случай пуска ракет с белорусской территории — который произвели российские войска.