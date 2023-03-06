Тихановская: думаю о тех, кому так называемый суд дал реальные сроки

Суд Минска заочно приговорил лидера белорусской оппозиции в изгнании Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Cуд вынес приговор и другим оппозиционерам в изгнании по тому же делу, так, экс-министр культуры Павел Латушко был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы. Члены КС оппозиции Мария Мороз, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский - к 12 годам.

Политиков обвинили в "заговоре с целью захвата власти", "создании и руководстве экстремистским формированием", "публичных призывах к захвату власти и санкциям", "в действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды".

Светлана Тихановская заявила, что с приговором или без демократические силы продолжат делать все для освобождения политзаключенных. "Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные приговоры", - написала в своем Telegram лидер белорусской оппозиции.

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицироваными, а Светлану Тихановскую - избранным президентом, после чего в стране начались масштабные протесты. В них принимали участие сотни тысяч человек.