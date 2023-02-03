НОК Украины будет бороться за недопуск россиян и белорусов на ОИ-2024

Олимпийский комитет Украины официально принял решение бороться за то, чтобы российских и белорусских спортсменов не пустили на Игры в Париже в следующем году. В качестве крайней меры в Киеве рассматривают бойкот Олимпиады, о чём уже заявляли ранее.

Международный олимпийский комитет к такой мысли отнёсся негативно. Там заявили, что атлеты из России и Беларуси должны принять в играх участие — если они не поддерживают войну и будут выступать под нейтральным флагом.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил такую позицию МОК. По его словам, это "показало бы всему миру, что террор всё же приемлем".

Бойкот Киева уже готовы поддержать Польша и все три страны Балтии. Причём в Варшаве заявили, что в итоге может сформироваться целый блок из 40 государств, которые будут готовы отказаться от парижских Игр.

Международный олимпийский комитет по этому поводу заявил, что бойкот стал бы нарушением фундаментальных принципов Олимпийского движения, нарушением Хартии, которая обязывает все национальные комитеты отправлять спортсменов на Игры. В МОК подчеркнули, что предыдущие бойкоты не достигли никаких политических целей, а фактически стали лишь наказанием для спортсменов, которые не смогли принять участие в соревнованиях.

В Париже пока активно ситуацию не комментируют. Там завершают многолетние приготовления к Олимпиаде. В пятницу оргкомитет раскрыл некоторые подробности эстафеты Олимпийского огня: на территорию Франции факел сойдёт в Старом порту Марселя.