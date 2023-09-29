Швейцарский суд оправдал белорусского спецназовца

By Euronews

Швейцарский суд счёл показания бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского по делу об исчезновении белорусских политиков в 1999 году путанными и не заслуживающими доверия

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Суд в Швейцарии оправдал бывшего сотрудника белорусского СОБРа Юрия Гаравского. Его обвиняли в причастности к похищению и убийству в 1999 году троих деятелей белорусской оппозиции: экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара, экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и предпринимателя Анатолия Красовского.

Гаравский бежал в Швейцарию в 2018 году, тогда он и признался, что участвовал в похищении и расстреле, дав интервью СМИ. Но позже, уже в ходе процесса, менял показания и путался в деталях настолько, что против него были выдвинуты и обвинения во введении правосудия в заблуждение.

Но в итоге по обеим статьям Гаравского оправдали. Судья заявил, что это «особый случай», в котором замешаны власти Беларуси, которые и несут несомненную ответственность. Что касается экс-бойца СОБРа, его роль в событиях четвертьвековой давности для суда осталась неясной.

Адвокаты родственников погибших оппозиционеров подали также гражданский иск с требованием материальной компенсации. Это дело будет рассматриваться отдельно в гражданском суде.