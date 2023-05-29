Светлана Тихановская: "Беларусь важна для региональной безопасности"

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская в третий раз принимает участие в международной конференции по вопросам глобальной безопасности Globsec, которая пройдет в Братиславе в понедельник, 29 мая. На полях форума запланированы ее встречи с лидерами нескольких стран.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 29 мая лично примет участие вежегодной международной конференции Globsec в Братиславе, где проведет встречи с руководителями нескольких стран.

"Беларусь чрезвычайно важна для региональной безопасности. Свободная и независимая Беларусь нужна не только белорусскому народу, всему региону. Судьба Беларуси и судьба Украины переплетены. Сейчас Беларусь - часть кризиса, но она также может быть частью решения проблемы", - убеждена Тихановская.

Кремль оказал поддержку властям Беларуси в 2020 году, после того как против страны были введены экономические санкции за подавление продемократических протестов.

Когда несколько лет спустя российская армия вторглась в Украину, в Минске ответили взаимностью.

"Российские войска пытались захватить Киев, зайдя в Украину с территории Беларуси. Они обстреливали украинские города на севере страны с белорусской территории, они использовали белорусские промышленные предприятия для производства оружия для России. Они используют белорусскую инфраструктуру, например, железнодорожную инфраструктуру", - говорит политолог Павел Слюнькин из Европейского совета по международным отношениям.

По некоторым данным, ЕС рассматривает возможность ослабления санкций на экспорт белорусского калия, на который приходится значительная часть доходов страны.

Светлана Тихановская призывает использовать все доступные правовые инструменты для восстановления демократии.

Лукашенко - сообщник Путина, он преступник, и должен понести ответственность Светлана Тихановская белорусский оппозиционный политик

"Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко, как это было сделано с Путиным. Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения санкций против режима Лукашенко. Я понимаю, что режим пытается скрыть свои преступления. Но мы должны напоминать каждый раз и повсюду, что Лукашенко - сообщник Путина, он преступник, и должен понести ответственность", - резюмирует Тихановская.

GLOBSEC – престижный международный форум по безопасности. Белоруссий лидер уже принимала в нем участие в 2020 и 2022 годах.