"Артемида-1": очередная неудачная попытка

Вновь отложен запуск ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion в рамках американской программы исследований Луны "Артемида".

Как сообщили в НАСА, всему виной утечка жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. 29 августа беспилотный полёт вокруг естественного спутника Земли уже был сорван из-за схожей неисправности.

Пока неизвестно, останется ли ракета на стартовой площадке или, что более вероятно, вернётся в цех вертикальной сборки.

Мы не будем проводить запуск до окончания нынешнего стартового окна, как вы знаете, этот период заканчивается во вторник. Что касается возможности запуска в пределах следующих двух стартовых окон, мы обсудим это с командой в начале недели. Джим Фри Глава директората развития исследовательских систем НАСА

100-метровая Space Launch System – самая мощная ракета, когда-либо разработанная специалистами НАСА. Тысячи зрителей со всей страны надеялись стать свидетелями запуска. Вот что говорит житель Массачусетса Дэвид д'Алессандро: "Мы уже полвека ждём возвращения на Луну. Давно пора! Последним человеком, стоявшим на её поверхности был Джин Сернан, это было почти 50 лет назад, в декабре 1972-го. Я уверен, мы должны были вернуться намного раньше. Я с нетерпением жду этого момента".

Миссия "Артемида-1" предусматривает тестовый полёт капсулы Orion с тремя манекенами на борту вокруг Луны и её возвращение на Землю. Это лишь первый этап программы, главная цель которой –высадка астронавтов на Луну и подготовка пилотируемого полета на Марс.