В грунте с астероида Бенну нашли воду и углерод – НАСА

Горстка пыли и камней с астероида Бенну "насыщена органикой". В образцах, доставленных на Землю космическим аппаратом Osiris Rex, обнаружены молекулы углерода и воды – это два важнейших для жизни элемента.

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Образцы материи с астероида Бенну содержит молекулы воды и углерода, как и предполагали учёные, сообщило в среду агентство НАСА, представив первые снимки пыли и почерневших фрагментов грунта с реликта ранней солнечной системы.

Некоторые исследователи считают, что астероиды, подобные Бенну, могли принести на Землю органические соединения, которые могли привести к зарождению жизни.

Молекулы воды были "заперты" в кристаллизованной структуре глиняных волокон. Учёные также обнаружили минералы железа в виде сульфидов и оксидов железа,

Зонд Osiris-Rex взял пробу грунта с поверхности астероида в 2020 году, и чуть более двух недель назад капсула с 250 граммами ценного груза успешно приземлилась в пустыне американского штата Юта. Предварительный анализ образцов проходил в Космическом центре им. Линдона Джонсона в Техасе.

Как отмечают в НАСА, не менее 70% образцов материи будут храниться в Хьюстоне, чтобы учёные со всего мира могли изучать свойства реголита.