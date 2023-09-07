Япония вступила в "лунную" гонку

By Euronews

Япония - Луна - галактики... Токио бросает вызов США, России, Китаю и Индии, отправив свою первую миссию к спутнику Земли

Японская ракета H-2A с лунным посадочным модулем SLIM и космическим телескопом XRISM стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Запуск был показан по прямой видеосвязи Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

РЕКЛАМА

Smart Lander выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца. Таким образом Токио скажет свое слово в освоении спутника Земли. Только четыре страны успешно высаживались на Луну: США, Россия, Китай и Индия.

На SLIM находятся два микролунохода, один из которых имеет необычную конструкцию — он прыгающий. Оснащение роботов минималистично, а само прилунение запланировано в низких широтах. Это не позволит луноходам предоставить информацию о лунной воде (она близка к поверхности лишь у полюсов спутника).

Космический телескоп XRISM, в свою очередь, будет занят другими делами. Ему предстоит собрать информацию о развитии крупнейших структур во Вселенной, о том, как материя распределяется в пространстве и как формируются галактики.