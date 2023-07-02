"Евклид" отправился на поиски темной материи

Европейское космическое агентство успешно отправило на орбиту телескоп "Евклид". Главная задача телескопа - работа по поиску темной материи и темной энергии.

Европейское космическое агентство успешно отправило на орбиту телескоп "Евклид". Его вывела в космос ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, которая уже вернулась на Землю.

Ожидается, что через месяц полет "Евклид" выйдет в так называемую Точку Лагранжа между Землей и Солнцем, где начнет работу по поиску темной материи и темной энергии.

Вторая задача "Евклида" - составление самую крупной карты вселенной, включающей около двух миллиардов галактик.

"Евклид" должен был отправиться в космос еще в прошлом году на российской ракете "Союз", однако после вторжения России в Украину и запрета Роскосмоса использовать российские ракеты ЕКА подписало контракт с компанией Илона Маска.