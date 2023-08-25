Сандалии-луноходы на базе искусственного интеллекта, получившие известность в TikTok, можно пристегнуть к обуви, чтобы развивать скорость до 11 км/ч.

Представьте себе, что вы можете быстро пробежаться по магазинам или выгулять собаку, как если бы находились на движущейся пешеходной дорожке.

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Американская компания Shift Robotics изобрела устройство, которое можно пристегнуть к обуви и увеличить скорость ходьбы на 250%.

Именно так! Вы можете идти со скоростью до 11 км/ч., что примерно втрое быстрее обычного.

Луноходы похожи на сандалии с роликами, но они обеспечивают баланс - вы не потеряете равновесие.

Благодаря алгоритмам машинного обучения они двигаются только тогда, когда двигаетесь вы: они остановятся, когда вам нужно, заблокируют колеса для подъема или спуска по лестнице и автоматически регулируют скорость при спуске.

Скажем, вы собираетесь зайти в автобус: достаточно поднять правую пятку и опустить ее на землю, чтобы электронный тормоз заблокировал колеса.

Чтобы вернуться к ходьбе в темпе бега, нужно выйти из "режима блокировки", подняв правую пятку и повернув ее по часовой стрелке, не отрывая носка от земли.

Видеоролик с этими кроссовками, выложенный на TikTok, стал вирусным в начале этого года и на сегодняшний день собрал почти 25 млн просмотров.

"Улучшение ходьбы, а не ее замена"

Основатель и генеральный директор компании Сюньцзе Чжан говорит, что идея пришла к нему после того, как он едва не разбился на электросамокате во время поездки на работу.

Тогда он задался вопросом, почему он, как и многие другие, почти никогда не ходит на работу пешком.

"Многие люди не полагаются на ходьбу. Это удивительно, учитывая, что она гораздо безопаснее, удобнее и лучше для окружающей среды", - говорится на странице Shift Robotics на платформе Kickstarter**.**

Проблема, по словам команды, заключается в том, что ходьба - это слишком медленно.

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"Мы поставили перед собой задачу не заменить ходьбу, а улучшить ее", - говорят в Shift Robotics.

Вместе с командой инженеров по реактивным двигателям из Института робототехники Карнеги-Меллона, робототехников и дизайнеров кроссовок Чжан в течение последних пяти лет пытался создать самую быструю в мире обувь, "опирающуюся на возможности организма".

В Shift Robotics уверены, что, в отличие от катания на роликах, луноходы не потребуют никаких специальных навыков - это настоящая ходьба. По словам представителей компании, искусственный интеллект адаптируется к походке каждого пользователя, и алгоритмам требуется менее 10 шагов, чтобы запомнить модель ходьбы пользователя.

"Это подобно движущимся дорожкам, которые можно увидеть в аэропортах, где конвейерная лента движется под вашими ногами", - рассказал Чжан в интервью Insider. - Чем быстрее вы идете, тем быстрее вас несёт эта обувь".

"Отсутствие свободного хода - одна из важнейших характеристик безопасности луноходов, - добавил он. - Пока вы не двигаетесь, они полностью заблокированы".

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По его словам, обувь крепится с помощью магнитной застежки, которую можно легко отстегнуть в случае неисправности устройства.

Команда запустила проект Moonwalkers на Kickstarter в октябре 2022 года и с тех пор собрала почти 330 000 долларов.

В тестировании обуви принимали участие люди в возрасте от 15 до 60 лет, и большинство из них смогли ходить в ней "довольно сносно" уже через 10-15 минут после того, как надели, рассказал Чжан.

В настоящее время луноходы доступны только в США по цене 1 399 долларов (1 287 евро) за пару. Высокая цена вызвала язвительные комментарии в социальных сетях. "Такие дорогие роликовые коньки?" - написал один из пользователей TikTok. "В моем городе убитый тротуар: это возможно", - говорится в другом комментарии.