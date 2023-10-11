Низкотехнологичная война ХАМАС в мире высоких технологий

By euronews

Как удалось боевикам ХАМАС совершить кровопролитный теракт в Израиле и кто помогал террористам? На эти вопросы отвечают эксперты.

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Операция, подобная той, что была проведена ХАМАС против Израиля, требует особого уровня логистики. Остается множество вопросов, но главные: кто финансировал эту гигантскую операцию, в результате которой десятки террористов проникли на израильскую территорию и совершили массовые убийства, и как это стало возможным?

Для Йоста Хильтерманна это был акт низкотехнологичной войны, причем в мире, где мы уже думаем в терминах "цифровой войны".

Йост Хильтерманн, аналитик Crisisgroup:

"Мы должны иметь в виду, что речь идет об очень низком уровне сложности, когда речь идет о военной технике. В конце концов, что им можно использовать? Они и дельтапланы вперед пускали. Их можно купить открыто на рынке. Они использовали обычные винтовки и, как вы знаете, стрелковое оружие. Они передвигались на мотоциклах и пикапах. Они использовали некоторые виды беспилотников и взрывчатки, и, конечно, они стреляли ракетами. Но большинство ракет совсем не сложное".

Ответственность за теракт, совершенный ХАМАС, лежит и на тех силах, которые не находятся в непосредственной близости. Многие считают, что за нападением стоит Тегеран.

Иранские лидеры салютуют действиям ХАМАС, но отрицают свою непосредственную к ним причастность. Пока доказательств последнему нет, но некоторые эксперты подозревают, что режим в Тегеране сыграл ключевую роль в подготовке субботнего теракта.

Д-р Саджан М. Гохель, Директор по международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском фонде:

"(Здесь мы видим) больше влияния на СМИ вместе с жестокостью воображения и масштаб (уровень подготовки), предотвращающий любую утечку информации. Также следует учитывать, что ХАМАС получает большую поддержку: тактическую, стратегическую и финансовую - от Ирана, который под различными масками действует по всему миру. Так что ХАМАС, возможно, берет пример с Тегерана.

Нет никаких сомнений в том, что одним из мотивов операции ХАМАС было стремление не допустить нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В последнее время администрация Байдена была близка к тому, чтобы добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но против этого категорически выступал Иран".