Израиль: ХАМАС освободил двух заложниц из США

By euronews

Мать и дочь Раанан прибыли на территорию Израиля после освобождения из плена. В Тель-Авиве накрыли стол для "призраков" - заложников, которые остаются в руках бовиков

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Две американские заложницы, Джудит Раанан и ее дочь Натали, были освобождены боевиками ХАМАС. Женщины возвращены в Израиль. ХАМАС заявил, что освободил их по гуманитарным соображениям в рамках соглашения с правительством Катара. Джудит и Натали Раанан приехали в Израиль из пригорода Чикаго на праздники. Они находились в кибуце Нахаль Оз, расположенном недалеко от сектора Газы, когда террористы ХАМАС ворвались в южные израильские поселения.

Президент США Джо Байден поговорил с женщинами по телефону сразу после освобождения.

США призвали к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников независимо от их национальности. На данный момент считается, что боевики захватили более 200 человек.

Накануне десятки израильтян собрались в центре Тель-Авива, чтобы потребовать их возвращения. К началу шаббата они установили длинный стол, накрытый на 203 человека, под гигантским плакатом с надписью "Сотни израильских заложников: Верните их домой немедленно!" Символическая трапеза "призраков" означает, что заложников ждут семьи, которые вынуждены встречать конец недели без своих близких. У многих даже нет точных известий о том, живы ли их родные.

С другой стороны - беженцы из Газы, в том числе иностранцы и люди с двойным гражданством, ожидают возможности покинуть анклав через КПП Рафах на египетской границе, который открылся утром в субботу. Границу уже пересекли первые грузовики с продовольствием и лекарствами для жителей Газы.