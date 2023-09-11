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Как увидеть недавно открытую зелёную комету Нисимура, которая вернётся только через 400 лет

Комета C/2023 P1 Nishimura и ее хвост видны из Манчиано, Италия.
Комета C/2023 P1 Nishimura и ее хвост видны из Манчиано, Италия. Авторское право Gianluca Masi via AP
By Euronews и AP
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Комета Нисимура, о существовании которой узнали в августе, скоро пролетит мимо Земли. В следующий раз увидеть её жители планеты смогут только через столетия.

Мимо нашей планеты проносится гостья из глубин космоса, и если вы не успеете её увидеть, то до следующей возможности придется ждать больше 400 лет.

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Недавно открытая комета Нисимура будет видна звездочётам Северного полушария в течение ближайших нескольких дней. 12 сентября она максимально сблизится с Землёй.

Небесное тело пролетит в 125 млн. км от нас и будет видна невооруженным глазом, хотя для того, чтобы хорошо рассмотреть его, потребуется специальное оборудование, поскольку само по себе оно очень тусклое.

"Чтобы разглядеть комету, нужен хороший бинокль, а также нужно знать, куда именно смотреть", - пояснил Пол Ходас, руководитель Центра НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей.

"По мере приближения к Солнцу Нисимура будет становиться всё ярче и 17 сентября достигнет ближайшей к нашей звезде точки, после чего отправится обратно за пределы Солнечной системы".

Что нужно сделать, чтобы увидеть Нисимуру?

Чтобы заметить её в Северном полушарии, необходимо смотреть в северо-восточную часть горизонта примерно за полтора часа до рассвета.

По данным The Planetary Society, следует искать её между созвездиями Рака и Льва.

Итальянский астроном Джанлука Маси, основатель проекта "Виртуальный телескоп", сообщил Associated Press, что на этой неделе нам выпадает "последний реальный шанс" увидеть комету из Северного полушария до того, как она затеряется в солнечных бликах.

"Сейчас комета выглядит потрясающе со своим длинным, высокоструктурированным хвостом. Наблюдать её через телескоп - одно удовольствие", - сказал он.

По словам Маси, если Нисимура переживёт свой путь мимо Солнца, то к концу месяца она должна быть видна в Южном полушарии - в вечерних сумерках.

Название комете дали по имени её открывателя - японского астронома-любителя Комета Хидео Нисимуры.

Последний раз комета посещала Землю около 430 лет назад. Это примерно за десятилетие или два до того, как Галилей изобрел телескоп.

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