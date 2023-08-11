HelioLinc3D, алгоритм обнаружения астероидов, разработанный для обсерватории имени Веры Рубин в Чили, обнаружил потенциально опасный астероид, сближающийся с Землей.

В то время как искусственный интеллект в целом приветствуется как средство улучшения нашей повседневной жизни, некоторые эксперты предупреждают о потенциальной экзистенциальной угрозе, которую он представляет для человечества. Или все же не представляет?

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Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта обнаружил потенциально опасный астероид, движущийся в направлении Земли, который не смогли найти другие, более старые системы, включая финансируемую НАСА систему последнего оповещения о земном столкновении астероидов (ATLAS).

Новый астероид под названием 2022 SF289 длиной 600 футов и размером, достаточным для разрушения города, был обнаружен в тот момент, когда алгоритм поиска астероидов проходил проверку на эффективность с использованием данных, полученных в ходе исследования ATLAS на Гавайях.

Алгоритм, получивший название HelioLinc3D, был разработан в Вашингтонском университете и предназначен для обсерватории Веры Рубин для обнаружения околоземных объектов.

Обсерватория Веры Рубин, расположенная на севере Чили и находящаяся в стадии строительства, финансируется в основном Национальным научным фондом США и Министерством энергетики США, и, как ожидается, позволит достичь беспрецедентных результатов в области обнаружения астероидов.

Благодаря массивному зеркалу и огромной 3200-мегапиксельной камере обсерватория сможет обнаруживать даже самые малозаметные объекты в космосе.

Обычным алгоритмам нужны четыре изображения за одни сутки для того, чтобы определить, является ли движущийся объект твердым телом. С помощью HelioLinc3D количество ночных наблюдений сокращается вдвое.

"Демонстрируя реальную эффективность ПО, которое будет использоваться при работе с телескопом "Рубин" для поиска тысяч еще неизвестных потенциально опасных астероидов, открытие 2022 SF289 делает нас всех более защищенными, - сказал научный сотрудник Вашингтонского университета Ари Хайнце, один из разработчиков HelioLinc3D.

В пределах нашей Солнечной системы находится значительное количество небесных тел, различающихся по размерам и близости к нашей планете. Большинство из них не представляют никакой опасности, однако некоторые находятся ближе к Земле и могут нести потенциальную угрозу.

За такими объектами нужно внимательно наблюдать, чтобы исключить их столкновение с Землей и избежать катастрофы.

На сегодняшний день телескопические наблюдения позволили обнаружить 32 000 таких объектов, причем наиболее опасные, способные нанести серьезный ущерб планете, обнаруживаются легче. Однако, по оценкам специалистов, еще более 10 000 объектов длиной не менее 460 футов остаются не открытыми, слишком малозаметными для обнаружения.

"Нам потребовалось около 200 лет, чтобы пройти путь от одного известного астероида к миллиону. В зависимости от того, когда мы начнем, нам потребуется от трех до шести месяцев, чтобы удвоить этот показатель", - рассказал в интервью газете New York Times руководитель группы, работающей над проектом HelioLinc3D, астроном из Вашингтонского университета Марио Юрич.

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Хотя из-за своих размеров и близости к Земле этот астероид был классифицирован как "потенциально опасный", в обозримом будущем он, как утверждается, не представляет для Земли большой угрозы.