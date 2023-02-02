Увидеть и замереть: "Зеленая комета" пролетает мимо Земли

На этой неделе у нас есть уникальный шанс увидеть невооруженным глазом "Зеленую комету" C/2022 E3 (ZTF), которая подходит к Земле раз в 50 тысяч лет. Последний раз ее видели неандертальцы.

Первого февраля 2023 года небесное тело максимально приблизилось к нашей планете. В этот момент комета находилась в 42 млн км от Земли, что в 100 раз превышает расстояние между Луной и Землей.

А еще C/2022 E3 (ZTF) "отрастила видимый третий хвост", - указали в Европейском космическом агентстве.

Что мы знаем о комете C/2022 E3 (ZTF), почему она "зеленая"?

C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте прошлого года астрономами Брайсом Болином и Фрэнком Маски с помощью установки для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки.

Комету назвали "зеленой" из-за оттенка ее головы и хвоста, что связано с химическим составом небесного тела, а именно, с присутствием с присутствием двухатомного углерода.

Астрономы предполагали, что блеск кометы составит +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста достигнет размеров "ковша" Большой Медведицы.

Как увидеть "Зеленую комету"

При отсутствии городской засветки "Зеленую комету" можно увидеть даже невооруженным глазом. Для России и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости - ее путь на ночном небе проходит между "ковшом" Большой Медведицы и Полярной звездой.

Вы можете узнать, где на небе появится комета, используя приложение для наблюдения за звездами.

Чтобы ожидание не обернулось разочарованием, убедитесь, что вы правильно выбрали наблюдательный пункт, откуда видна нужная часть неба, что в небе не слишком много облаков, и не забудьте тепло одеться.

Кроме того, позвольте своим глазам адаптироваться к темноте в течение как минимум 15 минут.