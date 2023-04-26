Снижение мужской фертильности: ученые говорят, что определили основные факторы

За последние десятилетия репродуктивная способность мужчин резко снизилась. Проведенный анализ нескольких тысяч исследований выявил факторы, представляющие наибольший риск для ухудшения качества спермы.

Согласно последним исследованиям мужской фертильности, количество сперматозоидов за последние 50 лет сократилось вдвое, причем с 2000 года темпы снижения удвоились.

Исследователи из Университета Земмельвейса в Венгрии изучили результаты почти 27 тысяч исследований, чтобы определить основные причины ухудшения качества спермы, и выяснили, что наибольшее влияние оказывают загрязнение окружающей среды, курение, возраст и состояние здоровья.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Репродуктивная биология и эндокринология".

Функциональность сперматозоидов проверяется с помощью теста на фрагментацию ДНК, который в настоящее время является единственным научно обоснованным способом для определения этого показателя, поясняет руководитель андрологического центра при кафедре урологии Университета Земмельвейса Жолт Копа.

"Исследуется целостность ДНК мужских половых клеток. Чем выше уровень фрагментации ДНК, тем меньше способность к оплодотворению; кроме того, повышается риск выкидыша", - говорит Копа.

Исследование проводилось на фоне растущего беспокойства по поводу резкого снижения репродуктивной способности мужчин. Исследование, опубликованное в конце прошлого года в журнале Human Reproduction Update, показало, что за последние пять десятилетий количество сперматозоидов во всем мире сократилось вдвое.

Доктор Хагай Левин, один из авторов этого исследования, назвал его серьезным предупреждением, добавив, что есть "серьезная проблема, которая, если ее не решить, может угрожать выживанию человечества".

Возраст, загрязнение окружающей среды, образ жизни

Ученые Земмельвейса провели поиск в трех международных базах данных по ранее опубликованным исследованиям, нашли 26 901 статью и использовали 190 для мета-анализа. Все они были опубликованы в период с 2003 по 2021 год, в основном в Европе, США и Азии, а также в Африке и Австралии.

Сравнивались данные тысяч мужчин, проходивших лечение в клиниках по лечению бесплодия, и некоторые результаты удивили даже ученых.

"На основании предыдущих исследований мы ожидали, что качество сперматозоидов начинает значительно ухудшаться после 40 лет, но наш мета-анализ показывает, что этот возраст может быть гораздо выше", - рассказала доктор Анетт Сабо, одна из авторов публикации.

"Но, конечно, это не означает, что стоит ждать создания семьи, поскольку другие важные параметры также могут ухудшаться с возрастом", - уточняет она.

Исследователи обнаружили, что курение может увеличить фрагментацию ДНК в среднем на 9,19 процента.

Загрязнение окружающей среды оказывает явное негативное влияние на качество спермы. Два из рассмотренных исследований показали негативное влияние на сперматозоиды в одном из регионов Италии с особенно высоким уровнем загрязнения окружающей среды, в другом говорилось об аналогичном воздействии на полицейских, регулирующих движение на оживленном перекрестке.

Мета-анализ показал, что различные факторы, такие как загрязнение воздуха, воздействие пестицидов или инсектицидов, увеличивали фрагментацию ДНК сперматозоидов в среднем на 9,68 процента.

Состояние здоровья - важный фактор

Варикоцеле, которое представляет собой расширение вен в семенном канатике, увеличивает фрагментацию в среднем на 13,62 процента. Нарушение толерантности к глюкозе влияет в такой же степени.

Опухоли, между тем, могут вызвать увеличение фрагментации на 11,3 процента.

Инфекции, такие как хламидиоз и ВПЧ, не ухудшают качество спермы, но бактериальные и другие ИППП вызывают небольшое увеличение фрагментации.

"В последние годы растет потребность в измерении фертильности мужчин с помощью функциональных, объективных параметров в дополнение к классическим количественным и качественным характеристикам", - сказал Копа.

"Фрагментация ДНК может иметь важное значение, и этот тест официально включен в международные рекомендации с 2021 года. Однако до сих пор не существует официальных стандартов по значениям бесплодия и фертильности", - добавляет он.

"Как правило, оптимальной можно считать фрагментацию ниже 25 процентов; при превышении этого показателя шансы на спонтанное зачатие снижаются. При показателе свыше 50 процентов снижается и успешность ЭКО", - говорит Копа.

По словам экспертов, отказ от курения, физические упражнения и здоровое питание могут стать хорошим началом для людей, планирующих завести ребенка.