Почему датские банки спермы так популярны в Европе

Sebas van Aert

Когда ее биологические часы тикали все громче и громче, а партнер, чье желание иметь детей уже было исполнено, Ким, 37-летняя женщина из Нидерландов, в июне 2020 года решила, что пришло время серьезно изучить возможности удовлетворения своего желания стать матерью.

Поскольку она никогда не испытывала особой привязанности к "традиционной" семье, в итоге женщина обратилась в голландскую клинику по лечению бесплодия, где ей предложили выбор донора из голландского банка спермы и коммерческого датского банка спермы.

Она выбрала последний, потому что там предлагали более широкий выбор доноров и больше информации о них.

"В то время как голландские банки спермы позволяют выбирать только по четырем внешним признакам — цвету волос, глаз, этнической принадлежности и комплекции. Датские банки спермы предоставляют гораздо более обширные профили, включая детскую фотографию, почерк и запись голоса", — рассказала Ким Euronews.

Все это дало ей хорошее представление о личности донора спермы, что она посчитала важным для своего будущего ребенка.

"Я хотела, чтобы мой ребенок мог проследить свое происхождение и пробудить возможное любопытство к его биологическому происхождению", — говорит она.

После тщательного процесса принятия решения Ким остановила свой выбор на доноре спермы португальского происхождения, которого она нашла в базе данных датской компании Cryos International, по их заявлению, крупнейшего банка спермы в мире.

Она сделала заказ во вторник, а в четверг ей позвонили из клиники репродукции и сообщили, что прибыли три образца глубоко замороженной спермы. Последовавшее примерно через месяц оплодотворение прошло успешно.

Датское доминирование

По всей Европе женщины, подобные Ким, уже беременны или планируют зачать детей от доноров через датские банки спермы.

Некоторые голландские клиники по лечению бесплодия утверждают, что более 60% их процедур проводятся с использованием спермы из Дании. В соседней Бельгии 6 из 10 детей, родившихся благодаря донорской сперме, имеют биологических отцов датчан. Примерно пятая часть донорской спермы, доступной в Великобритании, импортируется из Дании. Газета Irish Times даже утверждает, что 90% всей спермы в Дании отправляется в другие страны ЕС.

Сами датские банки спермы предпочитают не называть точных цифр о количестве экспортируемой ими донорской спермы, ссылаясь на стратегические причины, но очевидно, что они доминируют в Европе. По словам Мартина Лассе, коммерческого директора Cryos International: "Если это большой рынок в Европе, то это большой рынок для нас".

Два крупнейших датских банка спермы — это Cryos International и Европейский банк спермы, главные офисы которых находятся в Орхусе и Копенгагене соответственно. Cryos утверждает, что у него более 1000 доступных доноров, а Европейский банк спермы заявляет, что у них от 800 до 900 доноров.

Их популярность отчасти объясняется широким выбором доноров спермы, предоставляющим будущим матерям разнообразную палитру фенотипов на выбор. Их предложение столь обширно и разнообразно благодаря тому, что обе компании открыли филиалы в других частях Европы, таких как Кипр, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Давние традиции

Почему же именно эта страна так популярна в Европе, когда речь заходит о донорстве спермы?

Это объясняется давней традицией лечения бесплодия в Дании, а также принятым в 2006 году постановлением, которое позволило одиноким женщинам и лесбиянкам оплодотворять яйцеклетки донорской спермой. В настоящее время это разрешено лишь в десятке стран ЕС.

По словам Аннеметт Арндал-Лауритцен, генерального директора Европейского банка спермы, это не только сделало возможным разговор о донорстве спермы, но и спровоцировало волну появления новых детей от датских доноров.

"Сегодня более одного процента всех детей, рожденных в Дании, рождены с помощью донорской спермы. Это самый высокий процент среди всех европейских стран. Тот факт, что так много детей в Дании родилось благодаря донорству, действительно снял с этой темы табу в нашей стране", — сказала она в интервью Euronews.

Мартин Лассен из Cryos International также утверждает, что донорство спермы настолько нормализовалось в датской культуре только потому, что оно существует столь долго. "Первый датский банк спермы был основан 35 лет назад. С тех пор датчане привыкли к тому, что банки спермы рекламируют донорство спермы. Это стало частью нашей культуры", - объясняет он.

Датчанин Лассе Хальдруп (23 года), который является донором спермы с июля прошлого года, также не считает, что донорство спермы является щекотливой темой в датском обществе.

"Я говорю об этом совершенно открыто. Все в моем окружении знают, моя семья, мои друзья, даже девушка, с которой я сейчас встречаюсь", — сказал он в интервью Euronews.

Привлечение

В отличие от большинства других европейских стран, датское законодательство позволяет банкам спермы свободно рекламироваться среди датских мужчин. Молодые датчане, например, привлекаются через рекламу в Instagram или YouTube.

"Мы вкладываем довольно много средств в привлечение доноров, — говорит Лассен. — Мы стараемся просвещать их, объясняя, в чем плюсы и минусы донорства, и что это может означать для других".

В обмен на каждую сданную сперму доноры получают вознаграждение и абонемент на фитнес. Этому финансовому вознаграждению особенно рады такие студенты, как Хальдруп.

"Я получаю 40 евро за донорство и сдаю сперму примерно два раза в неделю. Для меня это беспроигрышный вариант: мне не нужна подработка и я помогаю другим завести детей", - радуется Хальдруп.

Большие инвестиции в рекламу побудили многих датчан подавать заявки на то, чтобы стать донорами спермы.

"Из-за большого количества кандидатов нам есть из чего выбирать. Это гарантирует, что мы сможем предоставить высококачественную сперму", — говорит Арндал-Лауритцен. Тем не менее проводятся многочисленные медицинские тесты, и в итоге только около 5% кандидатов получают одобрение в качестве доноров спермы.

Неудивительно, что Ким быстро забеременела. Она родила в начале февраля.